أجدد مستحضرات الكونتورينغ تجدينها هنا

تحتاج كل سيدة لتأسس بشرتها بشكل طبيعي وتخفي كل عيوب الوجه وتوحد لونه. كما يعتبر الكونتورينغ الوسيلة الأسرع والأسهل لتحقيق الأهداف السابقة ونحت الوجه.

تطورت تقنيات الكونتورينغ لتصحيح عيوب الوجه وتوحيد لون البشرة. إذا كنت تبحثين عن وجه مشرق بشكل طبيعي فلا يمكنك أن تتخلي عن الكونسيلر، كريم الأساس، بودرة الوجه، كريم الوجنتين والفرش. إليك أجدد مستحضرات تأسيس البشرة من أهم العلامات التجارية:



1. كريم أساس " لانجيري دو بو" Lingerie De Peau من " غيرلان" Guerlain

2. كريم أساس " افرلاستينغ فاونديشن" من " Everlasting Foundation" كلارنس" Clarins

3. كريم أساس " ديور بريستيج لا كريم دو تان" Dior Prestige La Crème De Teint من " ديور" Dior

4. كونسيلر " لوك ات" Lock It من " كات فون" Kat Von

5.كريم أساس " لو تان أولترا تونو" LeTeint Tenue من " شانيل" CHANEL

6. كريم أساس " ستوديو فيكس فلويد" Studio Fix Fluidمن " ماك" Mac

7. بودرة الوجه " ميلان كوتور بلاش" Melin Contour Blush من " نار" Nars

8. بودرة " هارموني" Harmonie من " جيفنشي" Givenchy

9. كونسيلر " لومينيس كونسيلر" Luminous Concealer من " ساين" Sane

10. كريم الوجنتين " شير كولور شيك تان" Sheer Color Cheek Tint من "بوبي براون" Bobbi Brown

11.كونسيلر " مالتي بيرفيكتينغ كونسيلر" Multi Perfecting Concealer من " غيرلان" Guerlain

12.كونسيلر " لوك ات" Lock It من " كات فون د" Kat Von D

13.بودرة " بلاش سكولت"Bush Sculpt من " ديور" Dior

14. ريشة " انجلد هايلايتينغ براش" Angled Highlighting Brush من " بيكا" Becca

15.ريش " ديورسكين فوريفير" Diorskin Forever من " ديور" Dior

16. فرشاة " فاناتيك بامبو فاند بلاش براش" Fanatic Bamboo Fanned Blush Brush من " تارت" Tarte

17.مجموعة فرش من "شانيل" CHANEL

18.فرشاة " ستوديو فيكس باودرز أند ستيك" Studio Fix Powders And Stick من " ماك" Mac

19. فرشاة " سكين كولور فاونديشن براش" Skin Color Foundation Brush من " لامير" La Mer

20. مجموعة فرش " ترافل براش سات " Travel Brush Set من " بوبي براون" Bobbi Brown