السيسي يشكر المصريين على حفاظهم على البلاد من الضياع

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر للشعب المصري مؤكدًا أن المصريين حافظوا على كرامة البلاد وكبريائها، وحافظوا عليها من الضياع.

وقال السيسي خلال كلمته في ختام المؤتمر الوطني للشباب إن الشعب المصري لديه كرامة رغم كل الظروف الصعبة، وكبرياء بلا كبر.

وأكد الرئيس السيسي أن هناك سعيًا حثيثًا إلى نهضة حقيقية للارتقاء بمؤسسات الدولة في إطار من مدنية مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن مصر تواجه قوى ظلامية تسعى لبث الفوضى، كما أنها تواجه فسادًا تسعى الدولة للقضاء على مسبباته.

وقال السيسي إن القرارات الاقتصادية الأخيرة تطلبت قدرًا من الشجاعة لاتخاذها، مشددًا على أن معاناة المصريين أمرًا لا يمكن إغفاله نتيجة تلك الإجراءات، لم أكن أسعى للحصول على سعبية بقدرلا حل المشاكل المتراكمة، وموقن أنكم على وعي بما يوجهه الوطن من مخاطر ومشكلات.

وحول علاقات مصر الخارجية أكد السيسي على أن علاقات مصر قائمة على احترام الدول الأخرى وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر أو التدخل المصري في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقال السيسي “مصر الجديدة دولة مستقلة، وتؤمن أن أحلامها تصنع فقط بأيدي أبنائها، فإن مصر تؤدي دورها التاريخي مع إخوانها العرب”.