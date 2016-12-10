خطوات التنظيف اليومي

يحتاج المنزل إلى تنظيفٍ يوميّ، عبر تطبيق خطوات بسيطة لا تسغرق وقتًا كبيرًا. "سيدتي. نت" يساعد قارئاته في إنجاز مهام التنظيف اليوميّة وترتيب المنزل، وفق الإرشادات الآتية:

| في غرف النوم

- تُفتح النوافذ صباحًا لتهوئة الغرف.

- تُرتّب الأسرّة، حال الاستيقاظ من النوم.

في غرفة المعيشة

- تُنظّف الأرائك بالمكنسة الكهربائية ذات الفرشاة الناعمة، لإزالة الأتربة عنها.

- تُرتّب الوسائد على الأرائك وتوضّب الجرائد والمجلات والأقراص المدمجة في مكان واحد.

في المطبخ

- تُمسح الأسطح جيّدًا بالمطهّرات، خصوصًا بعد تحضير الوجبات، بهدف تجنّب تكاثر الجراثيم.

- تُغسل أواني الطهو والأطباق فورًا؛ منعًا من تراكمها وانتشار الروائح المزعجة، مع الحرص على استخدام الماء الساخن لكونه يساعد على التخلّص من البقع الدهنية بسهولة.

في الحمّام

- يُنظّف داخل المرحاض، بواسطة مسحوق مصنوع من نصف كوب من "بيكاربونات الصودا" ونصف كوب من الخلّ الأبيض، ثم يُشطف عبر استعمال "السيفون".

للتعطير

- تُوزّع الأعشاب الطبيعيّة في زوايا الغرف.

- تُمسح الأرضياّت بممسحة مضاف إليها بضع نقاط من زيت العود والعنبر.