10 نجمات اخترن المخمل لإطلالاتهن هذا الشتاء

للشتاء كما لجميع الفصول خامات يتميز بها، والعديد من السيدات ينتظرن هذا الفصل لإختيار خامات شتوية تضيف إلى الإطلالة لمسة رقي، وبالطبع المخمل هو واحد من أهم الخامات الشتوية التي تمنح السيدة الشعور بالراحة والحرية وفي الوقت ذاته يعطي الإطلالة الكثير من الفخامة.

وقد اختارت نجمات هوليوود لهذا الموسم المخمل كخامة أساسية في إطلالاتهن، فرأينا العديد من النجمات يخترن فساتين مميزة من المخمل، مثل النجمة ماريون كوتيار Marion Cotillard التي تألقت بفستانين أحدهما كان مع أكمام وقصير باللون الأخضر الزيتي وأخر كان طويل بدون أكمام باللون الأسود، وبعضهن اخترن تنانير من المخمل مثل النجمة اشلي جيمس Ashley James، كما ارتدت النجمة كيتي بيري Katy Perry جمبسوت أبيض تزين بقطعة من المخمل الأسود من جهة واحدة، وغيرهن من النجمات اللواتي اخترن المخمل كخامة أساسية لفساتينهن وإطلالاتهن.

وقد تنوّعت تصاميم الفساتين اللواتي اخترنها النجمات، فبعضها كان طويلاً من دون أكمام وبعضها الآخر كان قصيراً بأكمام طويلة، كما تعددت الألوان، وإنما طغت الدرجات الداكنة منها مثل الأسود والكحلي والزيتي والأحمر الداكن.

هل ستختاين المخمل لإطلالاتك هذا الشتاء؟ شاركينا رأيك.