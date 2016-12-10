نائب رئيس جامعة الإسكندرية: كلية العلوم مميزة ولها أبحاث ذات طابع خاص

الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد الدكتور محمد إسماعيل عبده، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون فرع مطروح وعميد كلية العلوم السابق، إن كلية العلوم جامعة الإسكندرية من الكليات المميزة التى تساهم فى البحث العلمى بالمحافظة وتنتج أبحاثاً لها طابع خاص، مشيرًا إلى أنه فى عام 2015 كان نصيب الكلية من الأبحاث العلمية التى تنتجها الجامعة 42% من إجمالى الأبحاث بالجامعة.

وأضاف خلال كلمته بتكريم العلميين الحاصلين على جائزة تميز الجامعة بنقابة العلميين بالإسكندرية، إن كلية العلوم منذ أن تولى العمادة بها كانت تنتج 25% من إجمالى الأبحاث ثم تولت مشروعات بحثية وصل عددها إلى 28 مشروع بحثى بقيمة 42 مليون جنيه.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن كلية العلوم هى قاطرة البحث العلمى فى مصر التى تساهم فى التطور والإنتاج.