نشرة ONA| نيللي كريم برقصة الباليه على CBC..”ماسبيرو كيدز” ملحق أسبوعي قريبًا..شوبير ضيف المحور

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

تستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة” الفنانة نيللي كريم، وذلك يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساء على شاشة “سي بي سي”..للمزيد

قال أحمد سليم رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، إن المجلة بصدد التحضير لملحق جديد يحمل مسمى ” بيوتي” وهو ملحق متخصص فيما يتعلق بموضوعات الصحة والجمال والمرأة والموضة والتغذية، مضيفًا أنه سيصدر في يناير المقبل..للمزيد

قال أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، إن ملحق ” ماسبيرو كيدز” الذي صدر مؤخرًا بشكل شهري نبحث تحويله إلى ملحق أسبوعي قريبًا..للمزيد

يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج “90 دقيقة”، على شاشة المحور، غدًا، الكابتن أحمد شوبير، في حوار الصراحة والمكاشفة..للمزيد

أعلن الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات المحور تنظيم أكبر مسابقة مصرية من نوعها في التجويد والإنشاد الديني ؛ تستهدف اكتشاف المواهب في المجالين سعيا إلى الدفع بأصوات جديدة من شأنها الحفاظ على الموروث و فتح المجال أمام عناصر شابة..للمزيد