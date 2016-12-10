كيري: على روسيا إبداء «حسن النية» في محادثات جنيف حول حلب

استسلم داعمو المعارضة السورية على ما يبدو لفكرة سقوط شرق حلب يوم السبت وناشدت الولايات المتحدة موسكو إبداء “حسن النوايا” حين يجتمع مسؤولو البلدين في جنيف لمحاولة التوصل لاتفاق يتيح للمدنيين والمسلحين مغادرة المدينة.

وأدلى كيري بتصريحات في باريس عقب اجتماع لدول معارضة للأسد منها فرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية ولم يظهر تفاؤلا يذكر إزاء المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا التي تعقد في جنيف في وقت لاحق يوم السبت.

وبحسب رويترز قال كيري للصحفيين “يجتمع فريقانا في جنيف اليوم لوضع تفاصيل سبيل محتمل لإنقاذ الأرواح. “روسيا والأسد أصبحا في موقف المهيمن ليظهرا القليل من حسن النوايا.”

وأضاف “أعتقد أن من الممكن إحراز تقدم لكن هذا يتوقف على خيارات كبيرة ونبيلة من روسيا… وإلحاح من روسيا على نظام الأسد.”

وخلال الأسبوعين الماضيين أجبرت قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها مسلحي المعارضة على الانسحاب من معظم الأراضي الخاضعة لسيطرتهم في المدينة التي كانت كبرى مدن سوريا من حيث الكثافة السكانية.

وكان مقاتلو المعارضة يسيطرون على الجانب الشرقي من المدينة منذ عام 2012. وقال الرئيس بشار الأسد في مقابلة نشرت يوم الخميس إن استعادة حلب ستغير مسار الحرب في مختلف أنحاء البلاد.