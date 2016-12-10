أخبار عاجلة

صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير» -
أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ -
«صاروخ ماديرا» يقصف البايرن بثنائية في موقعة «اليانز آرينا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

دفاع الفريق شفيق يطالب النائب العام تنفيذ حكم رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول

Google+ Print
دفاع الفريق شفيق يطالب النائب العام تنفيذ حكم رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول دفاع الفريق شفيق يطالب النائب العام تنفيذ حكم رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول

أحمد شفيق – أرشيفية

تقدمت هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية بالتماس إلى النائب العام تطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى 16 نوفمبر الماضى بإلغاء القرار الصادر بوضع اسمه من على قوائم ترقب الوصول.

وجاء فى الطلب الذى حمل رقم 15265 لسنة 2016 أن نيابة الأموال العامة العليا سبق وأصدرت قرارا فى 13 نوفمبر الماضى بحفظ التحقيقات في القضية رقم 106 لسنة 2013 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 15 لسنة 2014 حصر تحقيق وقيد برقم 81 لسنة 2016 شكاوى محفوظة، وصدر حكم قضائى برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول ورغم ذلك لم يتم تنفيذ الحكم .

وأكدت الدكتورة دينا عدلى حسين رئيس هيئة الدفاع عن شفيق أن مصلحة الجوازات أبلغتها بضرورة إخطارهم من مكتب النائب العام برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، حتى يقوموا بتنفيذ القرار فى الوقت الذى لم تقم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا