دفاع الفريق شفيق يطالب النائب العام تنفيذ حكم رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول

تقدمت هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية بالتماس إلى النائب العام تطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى 16 نوفمبر الماضى بإلغاء القرار الصادر بوضع اسمه من على قوائم ترقب الوصول.

وجاء فى الطلب الذى حمل رقم 15265 لسنة 2016 أن نيابة الأموال العامة العليا سبق وأصدرت قرارا فى 13 نوفمبر الماضى بحفظ التحقيقات في القضية رقم 106 لسنة 2013 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 15 لسنة 2014 حصر تحقيق وقيد برقم 81 لسنة 2016 شكاوى محفوظة، وصدر حكم قضائى برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول ورغم ذلك لم يتم تنفيذ الحكم .

وأكدت الدكتورة دينا عدلى حسين رئيس هيئة الدفاع عن شفيق أن مصلحة الجوازات أبلغتها بضرورة إخطارهم من مكتب النائب العام برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، حتى يقوموا بتنفيذ القرار فى الوقت الذى لم تقم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.