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سماع أقوال محامي الزند في بلاغه ضد لميس الحديدي واتهامها بالسب والقذف

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سماع أقوال محامي الزند في بلاغه ضد لميس الحديدي واتهامها بالسب والقذف سماع أقوال محامي الزند في بلاغه ضد لميس الحديدي واتهامها بالسب والقذف

المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق

استمعت نيابة أول أكتوبر لأقوال المحامي صالح الدرباشي، وكيلا عن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، في البلاغ المقدم من الأخير بتاريخ 2016/6/11 إلى النائب العام ضد الإعلامية لميس الحديدي وأسامة الغزالي حرب، لقيامها بالسماح للأخير بالتطاول بالسب والقذف على المستشار الزند والإدعاء كذبا بأن موكله تدخل لكي يحصل الإعلامي أحمد موسى على براءة في القضية التي كانت منظورة أمام القضاء والتي كان في خصومه مع الغزالي حرب .

و أكد “الغزالي”، أن المستشار الزند تدخل لصالح موسى وهو ما يعد تزوير وتدنيس في حق الزند وادعاء بانه تدخل في أعمال السلطة القضائية وهو الأمر الذي يعاقب عليه بالمادة 120و121 من قانون العقوبات بات

وقيد البلاغ برقم 970 لسنة 2016 وقام الدرباشي بسداد رسم الدعوى المدنية ضدهما متضامنين بمبلغ 100الف على سبيل التعويض المقدم ومازالت القضية في التحقيق.

استمعت نيابة أول أكتوبر لأقوال المحامي صالح الدرباشي، وكيلا عن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، في البلاغ المقدم من الأخير بتاريخ 2016/6/11 إلى النائب العام ضد الإعلامية لميس الحديدي وأسامة الغزالي حرب، لقيامها بالسماح للأخير بالتطاول بالسب والقذف على المستشار الزند والإدعاء كذبا بأن موكله تدخل لكي يحصل الإعلامي أحمد موسى على براءة في القضية التي كانت منظورة أمام القضاء والتي كان في خصومه مع الغزالي حرب .

و أكد “الغزالي”، أن المستشار الزند تدخل لصالح موسى وهو ما يعد تزوير وتدنيس في حق الزند وادعاء بانه تدخل في أعمال السلطة القضائية وهو الأمر الذي يعاقب عليه بالمادة 120و121 من قانون العقوبات بات

وقيد البلاغ برقم 970 لسنة 2016 وقام الدرباشي بسداد رسم الدعوى المدنية ضدهما متضامنين بمبلغ 100الف على سبيل التعويض المقدم ومازالت القضية في التحقيق.

 

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