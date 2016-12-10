السيسي: بعض وسائل الإعلام تتناول موضوعات تمس الأمن القومي بشكل يضر البلاد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وسائل الإعلام والصحف والتلفزيون تتناول بعض المسائل التي تمس الأمن القومي المصري بشكل يضر الدولة، وهو ما يحدث إشكاليات كبيرة.

وقال السيسي – تعقيبا على سؤال أحد الشباب الحاضرين في جلسة (الإصلاح الإقتصادي ورؤية الشباب)، على هامش المؤتمر الوطني للشباب، بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول زيادة مرتقبة في أسعار المحروقات – إن تناول هذه المسائل بشكل خاطئ بغض النظر عن حدوثه من عدمه في منتهي الخطورة، مضيفا أن هناك تناول إعلامي لبعض المسائل أدى إلى تصعيد المشكلة.

وأضاف السيسي أن هذا المؤتمر يعتبر منصة لإيصال صوته وصوت المسئولين إلى شباب وشعب مصر، متابعا “نحن نتكلم في هذا المؤتمر لنعيد ضبط مواقفنا ونعيد ضبط تصرفاتنا وتصريحاتنا، مؤكدا أن هذا ليس له علاقة بالشفافية وتداول المعلومات”.

وتابع “ليس لدينا منظومة متقدمة تسيطر على الوقود الموجود في كل محطات مصر، ويكون هناك مركز معلومات في وزارة البترول يوضح حجم البترول في كل محطة ومعدل الاستهلاك اليومي”، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة حيدت العمل البشري، وقامت بعمل منظومات، لا دخل للبشر فيها، فاستطاعت تحييد كل مظاهر الفساد المختلفة.

واستطرد الرئيس قائلا: “عندما تحركت الناس في 25 يناير لعمل ثورة، فهذا يعني أن دولة بحجم مصر وحضارتها لم تعد قادرة وتحتاج إلى التغيير، واستطاع الشعب المصري أن ينتصر وحقق التغيير الذي يريده”، وتابع قائلا “وأنا لا أستطيع أن أجلس في مكاني يوم واحد زيادة عما حدده لي الدستور والقانون”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي – في المؤتمر الشهري الأول للشباب – “إن ما حدث في مصر ليس طبيعي ونتائجه ليست طبيعية ومن أجل تجاوزه لابد أن يأخذ وقت وجهد، وكل خوفي ليس من اتخاذ الإجراء وإنما على المصريين”.

وأضاف أن هدفنا الرئيسي هو تشكيل وعي حقيقي للمصريين، مشيرا إلى “خشيته على المصريين من حجم تداعيات الثورات.. وهناك من كان يعبث بالدولار وسعره وضرب السياحة ومواردها من أجل زيادة حجم الأزمة”.

وتابع الرئيس قائلا: “أكثر حاجة أنا بقلق عليها هو تماسك المصريين ووحدة الأمة”.. وأكد الرئيس أنه لم يكن لديه أي شك من رد المصريين على القرارات الإقتصادية الصعبة بشأن إصلاح الأوضاع الإقتصادية في البلاد خلال شهر نوفمبر، لافتا إلى أنه كان هناك تحسبات من تداعيات هذه القرارات.

وتابع السيسي “الشعب المصري شعب عظيم جدا ومتميز.. وأكثر حاجة تهمنا هو تميزنا، وأي إصلاح في أمة يحتاج إلى سنوات طويلة”.

وعن زيادة الكثافة السكانية، قال الرئيس “نحن لدينا مشكلة في عدد السكان.. ويجب أن ننظر قبل أن ننجب إلى مسألة الزيادة السكانية ونأخذ في الحسبان قدرتنا على رعاية هؤلاء الأطفال قبل أن ننجبهم إلى الحياة، فيجب أن ننجب على قدر قدرتنا على الإنفاق والرعاية”.

وتابع “إن حجم الدعم يزيد من تلقاء نفسه.. وذلك من خلال إضافة أعداد المواليد الجديدة.. وأيضا دعم الوقود، أي زيادة لسيارات يؤثر عليه”، مضيفا “إننا بدأنا مسار إصلاح ونتمنى من الله التوفيق والنجاح ونحن نأخذ بالأسباب.. ولكن أهم سبب عندي هو المصريين”.

واختتم الرئيس موجها حديثه لكل المسئولين والإعلام المصري وكل الوسائل مراعاة الكلام قبل التحدث به، وتأثيراته.. مضيفا “نحن لا نتكلم عن المصداقية ولكن نتحدث عن التأثير”.

أ ش أ