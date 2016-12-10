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هيئة السلع التموينية تلغى مناقصة السكر لتقدم "عرض واحد" لها

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هيئة السلع التموينية تلغى مناقصة السكر لتقدم "عرض واحد" لها هيئة السلع التموينية تلغى مناقصة السكر لتقدم "عرض واحد" لها

>كتبت سماح لبيب

أكد مصدر مسئول لـ "اليوم السابع" أن الهيئة العامة للسلع التموينية ألغت منذ قليل المناقصة التى أعلنتها لاستيراد السكر من الخارج ، موضحا أن السبب فى إلغائها هو تقدم عرض واحد فقط لها.

 

 

وأضاف المصدر، أن تحرير سعر الصرف ووصول الدولار ليتخطى حاجز الـ 17 جنيها السبب فى تردد الكثير من الموردين فى الإقبال على الاستيراد والذى سيؤدى إلى تخطى سعر كيلو السكر حاجز الـ 11 جنيها. 

 

 

وأشار إلى أن شحنات السكر المستوردة والتى تعاقدت عليها وزارة وتقدر بـ 300 ألف طن مستمرة فى الشحن والوصول إلى البلاد، خلال الفترة المقبلة، حيث تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية على مدار الشهر الماضى.  

 

 

كما أن أزمة نقص المعروض من السكر قاربت على الانفراجة بعد دخول كافة الكميات المستوردة، وزيادة المعروض فى السوق المحلى، لسد الطلب عليه. 

 

 


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