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وزير البترول: نستورد 35% من احتياجاتنا.. وندعم بـ55 مليار جنيه

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وزير البترول: نستورد 35% من احتياجاتنا.. وندعم بـ55 مليار جنيه وزير البترول: نستورد 35% من احتياجاتنا.. وندعم بـ55 مليار جنيه

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن البترول والغاز والكهرباء محرك التنمية فى أى لأيّة دولة، وإنه يتعين علينا إحسان استغلال هذه الثروة لتوفير احتياجاتنا دون إرهاق ميزانية الدولة، ومسؤولية قطاع البترول توفير احتياجات السوق المحلية من منتجات البترول.

وأضاف "الملا"، فى كلمته خلال الجلسة الختامية لللقاء الشهرى بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وشباب ، المنبثق عن المؤتمر الوطنى للشباب، حول "التحديات التى تواجهها الدولة"، أن الإنتاج المحلى من البترول لا يكفى الاستهلاك، ونستورد 35% من احتياجاتنا، مشيرًا إلى أننا نستهلك 80 مليون طن، 40 منها منتجات بترولية و40 مليون طن غاز.

وأوضح وزير البترول فى كلمته، أن الـ35% التى نستوردها تبلغ 27 مليون طن، تكلفنا 800 مليون دولار شهريًّا، أى 10 مليارات دولار سنويًّا، وجارٍ العمل على محورين متوازيين، أولهما زيادة الإنتاج المحلى لتقليل الفجوة وتقليل احتياجنا للاستيراد، متابعًا: "بعنا منتجات فى السوق المحلية خلال العام الماضى فى حدود 185 مليار جنيه، وبالأسعار الجبرية بـ130 مليار جنيه، أى قدمنا دعمًا قدره 55 مليار جنيه".

 


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