السيسى: مستعدون لتبعات دعم الكهرباء ولا نتحمل نتيجة عدم تحصيل الاستهلاك

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن وزارة الكهرباء تستهلك حوالى 42 % من حجم الوقود المستخدم.

وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى للشباب حول التحديات التى تواجهها الدولة، قائلاً: "أنت بتبسط المسألة ليه؟، الرقم الموجود فى وزارة الكهرباء، إحنا قبلنا كدولة إننا ندى الدعم ومستعدين نتحمل تبعاته.. لكن مش مستعدين نتحمل تبعات عدم تحصيل قيمة الخدمة الحقيقية من الوزارة، فبالتالى الرقم ضخم عند حضرتك، ولازم الناس تعرف الحقيقة، وأنا كمواطن لو مدفعتش حق الكهرباء المدعمة الرقم بيبقى كبير جداً ويعد بالمليارات، هو مابيدفعش الفلوس، فبتستلف من البنوك وتتحمل الفوائد، وهذا أمر غير عجز الموازنة".