أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 10 / 12 / 2016 عودة عبد المقصود للجهاز الأبيض

>كتب محمد محمود
شهد نادى الزمالك اليوم السبت 10 / 12 / 2016 العديد من الأخبار المهمة والتى جاء فى مقدمتها عودة "عبد المقصود" لجهاز محمد حلمى بالزمالك، ومرتضى منصور يقبل اعتذار توفيق.
رسمياً.. عودة "عبد المقصود" لجهاز محمد حلمى بالزمالك
أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك، أن مجلس إدارة النادى قرر عودة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق للعمل فى الجهاز المعاون مع محمد حلمى.
بالفيديو.. أحمد توفيق يعتذر لمرتضى.. ورئيس الزمالك يرد: "ارفع رأسك أنت زملكاوى"
اعتذر أحمد توفيق، لاعب وسط الزمالك، لمرتضى منصور رئيس النادى، عن التصريحات التى أدلى بها فى وقت سابق في الجلسة التى عقدها رئيس قلعة ميت عقبة مع اللاعبين اليوم وتقبل رئيس قلعة ميت عقبة اعتذار اللاعب.
الزمالك ينهى غدًا إجراءات سفر على فتحى إلى ألمانيا
أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك، أنه سيتم غدًا العمل على استخراج تأشيرة سفر على فتحى الظهير الأيسر لألمانيا.
محمد حلمى يعقد جلسة تصحيح المسار مع لاعبى الزمالك
يعقد محمد حلمى المدير الفنى للزمالك، جلسة خلال الوقت الحالى مع لاعبى الفريق، فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى مقر النادى.
ويتناول حلمى خلال الجلسة تصحيح مسار الفريق بعد التعادل مع أسوان فى الجولة الأخيرة.
محمد حلمى: "الدورى للزمالك وسنعوض فارق النقاط فى مواجهة الأهلى"
أكد محمد حلمى، المدير الفنى للزمالك، أن الدورى سيتوج به الفريق الأبيض وأن الكرة فى الملعب والمنافسة لآخر جولة.
وعن فارق النقاط مع الأهلى قال حلمى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "في حالة فوزنا بالموجلات سيكون فارق النقاط 4 فقط ويسهل تعويضه فلدينا مواجهتان مع الأهلى".
مرتضى لـ"شيكابالا": "متجوزتش ليه؟".. واللاعب يرد ساخرا: "مستنى أخت معروف"
استفسر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن اللاعبين غير المتزوجين بالفريق ليكتشف أن شيكابالا قائد الفريق ليس متزوجًً ليستفسر منه عن السبب ليرد الفهد الأسمر عليه بدعابة قائلاً: "مستنى بس أخت معروف يوسف تيجى من نيجيريا".
مرتضى منصور: فاروق جعفر لن يدرب الزمالك فى عهدى.. وحلمى مستمر للنهاية
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن فاروق جعفر نجم الكرة المصرية والقلعة البيضاء لن يتولى تدريب الفريق يومًا فى عهده قائلاً: "فى هوجة إعلامية بقيادة أخويا فاروق جعفر وبهذه الطريقة أخويا مش هيدرب الزمالك".
محمد حلمى: "الدورى للزمالك وسنعوض فارق النقاط فى مواجهة الأهلى"
أكد محمد حلمى، المدير الفنى للزمالك، أن الدورى سيتوج به الفريق الأبيض وأن الكرة فى الملعب والمنافسة لآخر جولة.
وعن فارق النقاط مع الأهلى قال حلمى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "في حالة فوزنا بالموجلات سيكون فارق النقاط 4 فقط ويسهل تعويضه فلدينا مواجهتان مع الأهلى".
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