أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 10 / 12 / 2016 عودة عبد المقصود للجهاز الأبيض

كتب محمد محمود

شهد نادى الزمالك اليوم السبت 10 / 12 / 2016 العديد من الأخبار المهمة والتى جاء فى مقدمتها عودة "عبد المقصود" لجهاز محمد حلمى بالزمالك، ومرتضى منصور يقبل اعتذار توفيق.

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك، أن مجلس إدارة النادى قرر عودة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق للعمل فى الجهاز المعاون مع محمد حلمى.

اعتذر أحمد توفيق، لاعب وسط الزمالك، لمرتضى منصور رئيس النادى، عن التصريحات التى أدلى بها فى وقت سابق في الجلسة التى عقدها رئيس قلعة ميت عقبة مع اللاعبين اليوم وتقبل رئيس قلعة ميت عقبة اعتذار اللاعب.

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك، أنه سيتم غدًا العمل على استخراج تأشيرة سفر على فتحى الظهير الأيسر لألمانيا.

يعقد محمد حلمى المدير الفنى للزمالك، جلسة خلال الوقت الحالى مع لاعبى الفريق، فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى مقر النادى.

ويتناول حلمى خلال الجلسة تصحيح مسار الفريق بعد التعادل مع أسوان فى الجولة الأخيرة.

أكد محمد حلمى، المدير الفنى للزمالك، أن الدورى سيتوج به الفريق الأبيض وأن الكرة فى الملعب والمنافسة لآخر جولة.

وعن فارق النقاط مع الأهلى قال حلمى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "في حالة فوزنا بالموجلات سيكون فارق النقاط 4 فقط ويسهل تعويضه فلدينا مواجهتان مع الأهلى".

استفسر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن اللاعبين غير المتزوجين بالفريق ليكتشف أن شيكابالا قائد الفريق ليس متزوجًً ليستفسر منه عن السبب ليرد الفهد الأسمر عليه بدعابة قائلاً: "مستنى بس أخت معروف يوسف تيجى من نيجيريا".

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن فاروق جعفر نجم الكرة المصرية والقلعة البيضاء لن يتولى تدريب الفريق يومًا فى عهده قائلاً: "فى هوجة إعلامية بقيادة أخويا فاروق جعفر وبهذه الطريقة أخويا مش هيدرب الزمالك".

أكد محمد حلمى، المدير الفنى للزمالك، أن الدورى سيتوج به الفريق الأبيض وأن الكرة فى الملعب والمنافسة لآخر جولة.

وعن فارق النقاط مع الأهلى قال حلمى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "في حالة فوزنا بالموجلات سيكون فارق النقاط 4 فقط ويسهل تعويضه فلدينا مواجهتان مع الأهلى".