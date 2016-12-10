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إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على تصريحات رئيسة الوزراء

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إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على تصريحات رئيسة الوزراء إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على تصريحات رئيسة الوزراء

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي_أرشيفية

استدعت إيران السفير البريطاني يوم السبت للاحتجاج على تصريحات لرئيسة الوزراء تيريزا ماي اتهمت فيها طهران بالإقدام على “أعمال إقليمية عدوانية” خلال خطابها أمام اجتماع قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحسب رويترز نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن الاستدعاء جاء على خلفية “التصريحات غير المسؤولة والاستفزازية والمثيرة للتفرقة” لرئيسة الوزراء البريطانية أمام القمة التي انعقدت في البحرين يوم الأربعاء.

وقالت ماي أمام زعماء دول الخليج “علينا أيضا أن نعمل معا للتصدي للأعمال الإقليمية العدوانية لإيران سواء في لبنان أو العراق أو اليمن أو سوريا أو في الخليج ذاته.”

وإيران على خلاف مع معظم دول الخليج فيما يتعلق بصراعات الشرق الأوسط حيث إن إيران حليفة للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية في سوريا ولجماعة الحوثي التي تقاتل تحالفا عسكريا تقوده في اليمن.

وتبادلت بريطانيا وإيران السفيرين في سبتمبر أيلول بعد مرور أكثر من عام على إعادة فتح بريطانيا لسفارتها في طهران والتي كانت أغلقت لنحو أربعة أعوام بعد اقتحامها من جانب محتجين.

 

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