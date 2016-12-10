مرتضى لـ"شيكابالا": "متجوزتش ليه؟".. واللاعب يرد ساخرا: "مستنى أخت معروف"

كتب عمرو جاب الله

استفسر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن اللاعبين غير المتزوجين بالفريق ليكتشف أن شيكابالا قائد الفريق ليس متزوجًً ليستفسر منه عن السبب ليرد الفهد الأسمر عليه بدعابة قائلاً: "مستنى بس أخت معروف يوسف تيجى من نيجيريا".

استكمل مرتضى منصور جلسته بدعابة مع شيكابالا: "إيه رأيك فى أخت مايوكا" مقدمًا إلى اللاعبين التهنئة بمناسبة المولد النبوى الشريف قائلاً لباسم مرسى: "ربنا أنقذك يا باسم بالجوازة دي".

شدد مرتضى منصور فى حديثه مع إسلام جمال مدافع الفريق الأبيض على أنه لن ينسى غناءه للفتيات خاصة أغنية مفيش صاحب يتصاحب ليرد عليه اللاعب: "طب أغنى أغنية غيرها يا ريس والمصحف ما أعرف البنت دى".

ورد مرتضى منصور على إسلام جمال قائلاً: "أنت ناسى البت هبة بتاعت الطيران وأنا عارف كل حاجة عن أى لاعب بالفريق"، ليرد عليه اللاعب: "أنت بتعرف الحاجات دى منين يا ريس".