الهاشمي: “داعش” لا يستطيع تعويض قيادات الصف الأول

قال الخبير في الجماعات المسلحة في العراق، الدكتور هشام الهاشمي، إن أغلب القيادات بالصف الأول لتنظيم “داعش” الإرهابي غالبيتهم من العراقيين، مشيرا إلى أن تقارير الاستخبارات الغربية تؤكد أن “أبوبكر البغدادي” زعيم التنظيم كان يعتمد على 44 قياديا غالبيتهم من العراق.

وأضاف الهاشمي خلال لقاء له ببرنامج “حديث الرافدين” على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن تلك القيادات المؤسسة للتنظيم كانوا ممن انشقوا عن تنظيم “القاعدة” في العراق وأسسوا ما يعرف بـ”الدولة الإسلامية”، مشيرا إلى أن أغلبهم من العراق وبعضهم من الخليج وقليل من الشيشان ودول أخرى، متابعا أن الهيكل التنظيمي قام على أسس وتخطيط استراتيجية العراقيين.

وأوضح الهاشمي أنه منذ عمليات التحالف الدولي في 2014 كان الهدف الرئيسي للولايات المتحدة خلال عمليات القصف هو افراغ الهيكل التنظيمي للتنظيم من محتواه من القيادات، مؤكدا أن القوات الأمريكية نجحت في استهداف معظم القيادات الاستراتيجية وهو ما أربك التنظيم الإرهابي.

وأكد الهاشمي أن تنظيم “داعش” يستطيع أن ملئ هذه المراكز من القيادات بعناصر أخرى إلا أنها لن تكون بمثل تلك القيادات التي كان لها الكثير من الخبرة والتاريخ، مشددا على أن قيادات الصف الثاني والثالث ليس لها نفس الكاريزما.

وأشار الهاشمي إلى أن عمليات اغتيال قيادات هذا التنظيم، تعتمد على عدة عناصر، منها المصادر المباشرة عبر التواصل مع عناصر بداخل التنظيم بطريقة ما، سواء من المخابرات العراقية أو الأمريكية والأردنية والفرنسية، مشيرا إلى أن هذه الدوائر لديها القدرة على الوصول إلى هذا النوع من القيادات في العراق وسوريا واستطاعت أن تنسق مع الكثير وآخرهم مقتل “أبو محمد العدناني”.