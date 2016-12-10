أخبار عاجلة

صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير» -
أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ -
«صاروخ ماديرا» يقصف البايرن بثنائية في موقعة «اليانز آرينا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الهاشمي: “داعش” لا يستطيع تعويض قيادات الصف الأول

Google+ Print
الهاشمي: “داعش” لا يستطيع تعويض قيادات الصف الأول الهاشمي: “داعش” لا يستطيع تعويض قيادات الصف الأول

قال الخبير في الجماعات المسلحة في العراق، الدكتور هشام الهاشمي، إن أغلب القيادات بالصف الأول لتنظيم “داعش” الإرهابي غالبيتهم من العراقيين، مشيرا إلى أن تقارير الاستخبارات الغربية تؤكد أن “أبوبكر البغدادي” زعيم التنظيم كان يعتمد على 44 قياديا غالبيتهم من العراق.

وأضاف الهاشمي خلال لقاء له ببرنامج “حديث الرافدين” على فضائية “الغد” ، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن تلك القيادات المؤسسة للتنظيم كانوا ممن انشقوا عن تنظيم “القاعدة” في العراق وأسسوا ما يعرف بـ”الدولة الإسلامية”، مشيرا إلى أن أغلبهم من العراق وبعضهم من الخليج وقليل من الشيشان ودول أخرى، متابعا أن الهيكل التنظيمي قام على أسس وتخطيط استراتيجية العراقيين.

وأوضح الهاشمي أنه منذ عمليات التحالف الدولي في 2014 كان الهدف الرئيسي للولايات المتحدة خلال عمليات القصف هو افراغ الهيكل التنظيمي للتنظيم من محتواه من القيادات، مؤكدا أن القوات الأمريكية نجحت في استهداف معظم القيادات الاستراتيجية وهو ما أربك التنظيم الإرهابي.

وأكد الهاشمي أن تنظيم “داعش” يستطيع أن ملئ هذه المراكز من القيادات بعناصر أخرى إلا أنها لن تكون بمثل تلك القيادات التي كان لها الكثير من الخبرة والتاريخ، مشددا على أن قيادات الصف الثاني والثالث ليس لها نفس الكاريزما.

وأشار الهاشمي إلى أن عمليات اغتيال قيادات هذا التنظيم، تعتمد على عدة عناصر، منها المصادر المباشرة عبر التواصل مع عناصر بداخل التنظيم بطريقة ما، سواء من المخابرات العراقية أو الأمريكية والأردنية والفرنسية، مشيرا إلى أن هذه الدوائر لديها القدرة على الوصول إلى هذا النوع من القيادات في العراق وسوريا واستطاعت أن تنسق مع الكثير وآخرهم مقتل “أبو محمد العدناني”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017