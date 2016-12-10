إحباط تهريب حشيش في «بدلة رقص» بمطار القاهرة

تمكنت جمارك DHL بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي من احباط محاولة لتهريب كمية من الحشيش , داخل بدله رقص كانت يتم شحنها إلي رواندا لبيعها داخل الأسواق هناك .

صرحت مصادر جمركية بقرية الضائع أنه أثناء قيام كل من سامح غنام مأمور الحركة ، خالد سعيد مدير إدارة الحركة تحت أشراف حسام حسن عثمان مدير الجمرك ، بأعمال الكشف لطرد شخصي قبل تصديره الي رواندا , بإجمالي 2 كيلو عبارة عن بدله رقص شرقي وعلبة معسل، بالاشتباه في الطرد تبين وجود لفافة بنية اللون لمخدر الحشيش داخل صدرية بدله الرقص ولفافة ورق بفره .

أمر عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بحجز الطرد، وتحرير محضر لصاحبه .