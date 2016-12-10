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إحباط تهريب حشيش في «بدلة رقص» بمطار القاهرة

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إحباط تهريب حشيش في «بدلة رقص» بمطار القاهرة إحباط تهريب حشيش في «بدلة رقص» بمطار القاهرة

تمكنت جمارك DHL بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي من احباط محاولة لتهريب كمية من الحشيش , داخل بدله رقص كانت يتم شحنها إلي رواندا لبيعها داخل الأسواق هناك .

صرحت مصادر جمركية بقرية الضائع أنه أثناء قيام كل من سامح غنام مأمور الحركة ، خالد سعيد مدير إدارة الحركة تحت أشراف حسام حسن عثمان مدير الجمرك ، بأعمال الكشف لطرد شخصي قبل تصديره الي رواندا , بإجمالي 2 كيلو عبارة عن بدله رقص شرقي وعلبة معسل، بالاشتباه في الطرد تبين وجود لفافة بنية اللون لمخدر الحشيش داخل صدرية بدله الرقص ولفافة ورق بفره .

أمر عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بحجز الطرد، وتحرير محضر لصاحبه .

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