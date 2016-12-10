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خلال الاحتفال بالمولد النبوي..وزير الدفاع يؤكد على عزم رجال الجيش على حماية الوطن

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خلال الاحتفال بالمولد النبوي..وزير الدفاع يؤكد على عزم رجال الجيش على حماية الوطن خلال الاحتفال بالمولد النبوي..وزير الدفاع يؤكد على عزم رجال الجيش على حماية الوطن

جانب من الاحتفال

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين فى حماية الوطن والحفاظ على قدسية أراضيه وحماية جبهته الداخلية من محاولات قوى الشر والإرهاب، والتصدى لكل من يحاول إستباحة أرض والنيل من سلامة شعبها العظيم ، مقتدين بالسيرة العطرة للرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر فى مواجة التحديات بكل ثقة فى القدرة على مواجهتها والتغلب عليها ، وهنأ الشعب المصرى وأبنائه من رجال القوات المسلحة والشرطة بذكرى المولد النبوى الشريف ، جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها بالإنابة عنه اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال احتفال القوات المسلحة بهذه المناسبة.

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ  أحمد تميم المراغى ، ثم ألقى فضيلة الدكتور محيى الدين عفيفى أمين مجمع البحوث الإسلامية محاضرة تحدث فيها عن الدروس والعبر التى نستلهمها من سيرة النبى صلى الله علية وسلم ، والاقتداء بها قولاً وعملاً وخلقًا للحفاظ على بناء وتماسك المجتمع، والتصدى للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة التى تحاول العبث بأمن الوطن والمواطنين.

وشدد على ضرورة تكاتف أبناء مصر والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن والحفاظ عليه ووضع مصلحته فوق كل إعتبار ، مؤكداً بأن لمصر جيش قوى كرمة الله وجعلة مرابطاً وأميناً على حمايتها وصون أمنها وإستقرارها إلى يوم القيامة.

وفى نهاية الإحتفال تم تكريم عدد من الفائزين فى المسابقة الدينية السنوية من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة.

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