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السيسي: النهوض بمصر يتطلب الالتزام والتفاني في العمل

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السيسي: النهوض بمصر يتطلب الالتزام والتفاني في العمل السيسي: النهوض بمصر يتطلب الالتزام والتفاني في العمل

الرئيس عبد الفتاح

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النهوض والتقدم بمصر يتطلب من جميع المصريين الالتزام والانضباط والتفاني في العمل والعلم والمعرفة وقال ” يجب على المصريين أن يدركوا أن سر نهضة هذا البلد يكمن في التزامهم وانضباطهم لكي تتقدم ”.

جاء ذلك خلال مداخلة الرئيس السيسي في الجلسة العامة الثانية ( الإصلاح الاقتصادي ورؤية الشباب) على هامش المؤتمر الوطني للشباب

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية في كلمته أن الوضع الاقتصادى الصعب لم يجيء من فراغ بل جاء نتاجا لسياسات تاريخية طويلة وضعت البلاد تحت ضغط رهيب فضلا عن عدم إجراء الاصلاحات الهيكلية الضرورية خلال الفترة الأخيرة وأشار إلى أن الدولة تحملت آثار مجموعة قرارات بعد ثورة يناير منها تنفيذ المطالب الفئوية وزيادة المرتبات والمعاشات.

وأوضح أن فوائد الديون تلتهم 30% من الموازنة العامة هذا العام بينما كانت هذه النسبة 19% عام 2009-2010.

أ ش أ

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