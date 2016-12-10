رئيس جامبيا المنتخب: لا يمكن لجامع رفض نتائج الانتخابات

قال رئيس جامبيا المنتخب أداما بارو يوم السبت إن الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع لا يملك سلطة رفض نتائج الانتخابات في الوقت الذي كثفت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الضغوط على جامع للتنحي.

ودعا جامع الذي مكث في الحكم فترة طويلة يوم الجمعة لإجراء انتخابات جديدة في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا بعدما خسر بفارق ضئيل الانتخابات الرئاسية التي كان ينافسه فيها زعيم المعارضة أداما بارو. وتهدد هذه الدعوة أول تحول ديمقراطي متوقع للسلطة في جامبيا خلال 50 عاما.

وبحسب رويترز قال بارو للصحفيين في بانجول بعد اجتماع طارئ خضع لإجراءات أمنية مكثفة “إن الرئيس المنتهية ولايته ليست لديه سلطة دستورية لرفض نتيجة الانتخابات والدعوة لانتخابات جديدة.”

وأضاف “أفتح قناة للتواصل لإقناعه بتيسير إجراءات تسليم السلطات التنفيذية من أجل المصلحة العليا لهذه البلد.”

وكانت الشوارع في بانجول هادئة يوم السبت. وقال بعض السكان إنهم سيبقون في منازلهم خوفا من وقوع أحداث عنف. واستمر الوجود الأمني المكثف في الشوارع.

ووفقا للفصل الخامس من دستور جامبيا يكون أمام المرشحين المتنافسين 10 أيام بعد إعلان النتائج للاستئناف أمام المحكمة العليا.