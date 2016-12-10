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شروط الحصول على إعانة بطالة من التأمينات الاجتماعية وقيمتها

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شروط الحصول على إعانة بطالة من التأمينات الاجتماعية وقيمتها شروط الحصول على إعانة بطالة من التأمينات الاجتماعية وقيمتها

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها والتي ادات إلي أغلاق عدد كبير من المصانع والشركات الكبري وتسريح عمالها بالإضافة إلي كم الشباب الهائل العاطل عن العمل لعدم وجود فرص عمل له فقد أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف “أعانة بطالة” وهي ما نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية وذلك للعمال الذين تم تسرحيهم من عملهم أي لأسباب خارجة عن أرادتهم . شروط الحصول علي أعانة بطالة :

أن يكون المؤمن عليه مشترك في التأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور وان يكون منها 3 شهور سابقة عن إيقافه عن العمل ان لا يكون المؤمن عليه هو من استقال من الخدمة يجب أن يكون قد تم تسريحه من عمله ان لا يكون قد فصل من عمله نتيجة حكم قضائي أو جنحة أو جناية أو أي شئ يتعلق بالآداب العامة أن يكون المؤمن عليه قادر علي العمل ويريد هذا العمل أن يقوم المؤمن عليه بتقييد اسمه في سجل المتعطلين عن العمل في مكتب القوي العاملة الخاص به أن يقوم المؤمن عليه بمتابعة مكتب القوي العاملة في المواعيد المحددة له لصرف الإعانة

مدة أعانة البطالة :

يتم صرف أعانة البطالة من اليوم الثامن من تاريخ إنهاء عمله وحتي الأسبوع السادس عشر أو اليوم السابق لالتحاقه بالعمل الجديد أيهما اقرب ، واذا تجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 24 شهر يتم صرف الإعانة لمدة 28 أسبوع ، ويتم صرف التعويض خلال فترة التدريب المهني والتي يقررها مكتب القوي العاملة التابع له . قيمة أعانة البطالة :

يتم صرف أعانة بطالة للشخص بنسبة 60% من قيمة الأجر الأخير للمؤمن عليه أو يتم صرف 30% من اجره في حالة إنهاء عمله لاحد الأسباب التالية :

(ارتكابه خطأ نتج عنها خسارة لصاحب العمل ، تقديمه أوراق مزوره ، إهماله لعمله ، الغياب لأكثر من مرة، تعاطي الموظف مخدر أو كحل في العمل ، الاعتداء علي المدير).

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