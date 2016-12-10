هذه أسباب توقف تصوير مسلسل "العاصوف"

يعود الفنان ناصر القصبي إلى أبو ظبي بعد مشاركته في حفل استقبال الملك سلمان في الكويت لاستكمال تصوير مسلسل (العاصوف ) بعد أن أنهى فريق العمل تصوير ما يقارب ال70% من المشاهد ۔ كما حضي طاقم مسلسل "العاصوف" يوم الخميس بإجازة لأول مرة بعد غياب القصبي لأسباب تواجده في دولة الكويت, وعلمت "سيدتي" أنه استكمل الفنانين يوم الجمعة تصوير عدد من المشاهد رغبة منهم في إنهاء التصوير خلال الأسابيع القادمة حيث سينتقل القصبي وبعض طاقمه لتصوير العمل الرمضاني "سيلفي 3" .

يذكر أن مسلسل "العاصوف" الذي يروي سيرة مدينة الرياض خلال خمسة عقود، منذ نهاية الستينيات وحتى وقتنا الراهن، من بطولة : ناصر القصبي ، عبدالإله السناني ، حبيب الحبيب ،ريماس منصور ، مريم الغامدي ، محمد المفرح ، محمد القس ، مروة محمد ، سامي حازم ، سناء بكر يونس ، زارا البلوشي ، أميرة محمد وعدد من الفنانين والفنانات .