أخبار عاجلة

صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير» -
أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ -
«صاروخ ماديرا» يقصف البايرن بثنائية في موقعة «اليانز آرينا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هذه أسباب توقف تصوير مسلسل "العاصوف"

Google+ Print
هذه أسباب توقف تصوير مسلسل "العاصوف" هذه أسباب توقف تصوير مسلسل "العاصوف"

السبت 10-12-2016 15:18

يعود الفنان ناصر القصبي إلى أبو ظبي بعد مشاركته في حفل استقبال الملك سلمان في الكويت لاستكمال تصوير مسلسل (العاصوف ) بعد أن أنهى فريق العمل تصوير ما يقارب ال70% من المشاهد ۔ كما حضي طاقم مسلسل "العاصوف" يوم الخميس بإجازة لأول مرة بعد غياب القصبي لأسباب تواجده في دولة الكويت, وعلمت "سيدتي" أنه استكمل الفنانين يوم الجمعة تصوير عدد من المشاهد رغبة منهم في إنهاء التصوير خلال الأسابيع القادمة حيث سينتقل القصبي وبعض طاقمه لتصوير العمل الرمضاني "سيلفي 3" .
يذكر أن مسلسل "العاصوف" الذي يروي سيرة مدينة الرياض خلال خمسة عقود، منذ نهاية الستينيات وحتى وقتنا الراهن، من بطولة : ناصر القصبي ، عبدالإله السناني ، حبيب الحبيب ،ريماس منصور ، مريم الغامدي ، محمد المفرح ، محمد القس ، مروة محمد ، سامي حازم ، سناء بكر يونس ، زارا البلوشي ، أميرة محمد وعدد من الفنانين والفنانات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي