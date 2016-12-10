لقاءات "سيدتي" على هامش مهرجان دبي السينمائي الـ 13

تتابع "سيدتي" مواكبتها لفعاليات ونشاطات مهرجان دبي السنمائي هذا العام في دورته الـ 13.. وقد التقت عدداً من النجوم والمشاهير والمخرجين المشاركين فيه.. وكان لها الآتي:

حكيم بعلباس

من قائمة "المهر العربي" كان فيلم "عرق الشتا" للمخرج حكيم بعلباس، الذي جاء إلى المهرجان هذا العام برفقة بطل فيلمه "الطفل أيوب"، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليرسل رسالته الأولى من هذا الفيلم وهي إعادة النظر في أنفسنا وكيف يمكن أن نتعامل مع الآخر من دون تصنيفات، والجميل أن الطفل أيوب بعد تجربته الأولى في الفن لا يفصل بين ما هو سينما وما هو واقع.

وقد أشار المخرج إلى أنه دائماً يترك حرية الإضافة للفنان على الدور الذي يؤديه، وأنه لا يطمح لنيل جائزة إذ إن فرحة والدة أيوب بابنها أكبر جائزة له، وحالياً يعمل على مشروع مغربي لتكوين 14 طالباً في السينما، لديهم مواهب لكن لم يعرفوا طريقهم إلى الكاميرا، حيث تم إنتاج 14 فيلماً من إخراجهم خلال أسبوعين، ويحضر أيضاً لفيلم آخر بعنوان "جدران مدمرة".

نجوم الغانم

أما نجوم الغانم مخرجة فيلم "عسل ومطر وغبار" من قائمة "المهر الإماراتي"، وهو فيلم وثائقي طويل يحكي عن ثلاثة من العسّالين الإماراتيين، اثنين منهم نساء حيث للمرة الأولى تظهر المرأة جامعة للعسل، فقد أشارت إلى أنها تأمل أن يحصل الفيلم على جائزة هذا العام، والتي ستكون بالنسبة لها تقدير وتشجيع لتقديم المزيد.

وقد صرحت لـ "سيدتي": لدي مشروع فيلم روائي طويل، وتم تقديمه إلى مسابقة "إي دبليو سي" وسيرى النور في السنة المقبلة وهو بعنوان "آلات حادة لصنع الفن"، وهناك أيضاً فيلم روائي أحضر له بعنوان "سالم".

من قائمة " ليالي عربية" كان معنا المخرج هادي غندور عن فيلمه "المسافر"، حيث يطرح هذا الفيلم تساؤلات عن كل شيء في الحياة وماذا يريد الإنسان من دنياه. وحالياً يعمل على فيلم روائي لبناني، ومن النجوم العالميين الذين أثروا به "بول توماس آندرسن" و"مارتن سكورسيزي".

أحمد الفيشاوي

ومن فيلم "يوم للستات"، الذي ضم كوكبة مميزة من النجوم المصريين وأخرجته كاملة أبو ذكري، التقينا الفنان أحمد الفيشاوي الذي أكد أن يوم للستات ترك بصمة في حياته، حيث أثنى على أداء ناهد السباعي فيه، مؤكداً على رسالة الفيلم الهادفة إلى تحرر المرأة بأسلوب خفيف لا يخلو من الكوميديا، وأنه حالياً يحضر لفيلم كوميدي بعنوان "الزومبي" من إنتاج شركته "الكلب الكريستال".

أحمد داود

أما الفنان أحمد داود، فقد أشار إلى أن فيلم "يوم للستات" قد غير حياته ومنه كانت بدايته لفيلم "سجن النسا". كما أنه يطل على الجمهور من خلال مهرجان دبي السينمائي في فيلم آخر "الماء، الخضرة، والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله.

ناهد السباعي

من جانبها ترى ناهد السباعي دورها في فيلم "يوم للستات" بمثابة جائزة كبيرة لها ونجاح آخر أضافته لحياتها، وكانت "السباعي" قد شاركت في مهرجان لندن ومهرجان القاهرة السينمائي وحالياً تحضر لفيلم مع والدتها بعنوان "ستة في الأرشيف"، وتشير إلى أنه لا بد أن يضيف كل فنان نهكة من شخصيته على الدور الذي يقوم به.