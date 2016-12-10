ثنائية سعاد عبدالله وناصر القصبي تسرق أضواء دار الأوبرا بالكويت

في حضور لافت ومميز قدمت الفنانة سعاد عبدالله والفنان ناصر القصبي مشهدا مسرحيا بدار الأوبرا بالكويت شهد تألقاً من النجمين القديرين والملاحظ وجود الانسجام رغم قصر مدة البروفات وانشغال كلا الفنانين بتصوير أعمالهم إلا أن ظهورهم لم يكن عاديا من خلال ما قدماه من لوحة مسرحية تحدثت عن ضرورة الإتحاد الخليجي وتماسك شعوب الخليج في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة, واتضح من العرض الذي شهد سقفا حواريا عاليا يعبر عما في نفوس الناس وأمنياتهم, مدى قدرة نجم الكوميديا ناصر القصبي على المسرح الذي غاب عنه طويلا, وحرفنة نجمة التراجيديا "سندريلا الخليج" سعاد عبدالله , كما شهد العرض مشاركة الفنان القدير ابراهيم الصلال والفنان حبيب الحبيب.

فيما قدم فنان العرب والفنان عبدالله الرويشد أوبريت غنائي ترحيبا (بوجه الخير بدار الخير ) من ألحان مشعل العروج واخراج احمد الدوغجي ومن كلمات بدر بروسلي

يذكر ان الحفل الخاص الذي أقيم على شرف خادم الحرمين الشريفين بمناسبة زيارته الرسمية للكويت وذلك بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. وبحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت.