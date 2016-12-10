حساب توبا بيوكستون على "إنستغرام" يكشف حقيقة طلاقها

عمان_ سميرة حسنين

عادت الصحافة التركية مجدداً لتردّد خبر عزم النجمة التركية توبا بيوكستون على الانفصال رسمياً عن زوجها الممثل أونور صايلاك، بعد شرائها فيللا في مدينة (صابنجة ) الساحلية الهادئة القريبة من مدينة اسطنبول، التي أحبتها عندما صورت فيها الأحداث الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل "العشق الأسود" مع أنجين أكيوريك.

ويملك مشاهير كثر منازل خاصة في (صبانجة) من بينهم الممثلة التركية هوليا أفشار الشهيرة بالسلطانة صفية في المسلسل التاريخي "السلطانة كوسيم1".

ولم يصدر نفي لهذا الخبر من مكتب توبا الرسمي رغم أنّ مضمونه يؤكّد أنّها في طريقها إلى الطلاق الرسمي، خاصّةً وأن أونور النشيط أكثر منها في السوشيال ميديا، ينشر مؤخراً صوره الخاصة مع ابنتيهما التوأمين مايا وتوبراك بدونها، ليوحي بأنه أكثر اهتماماً بهما منها هي شخصياً.

توبا تقوم بوضع لايكات إعجاب مرات عدة على منشورات زوجها حول أفلامه ومسلسله "أنت وطني"، كما يقوم هو أيضاً بمبادلتها باللايك ربما ليوصلا رسالة أن كل شيء على ما يرام.

يذكر أن الزوجين يتنافسان على الشاشة في مسلسلين يعرضان في التوقيت نفسه "أنت وطني" و"الشجاع والجميلة".

فأونور صايلاك يلعب دور البطولة الثانية بعد خالد آرغنش في مسلسل "أنت وطني"، وزوجته توبا بيوكستون تلعب دور البطولة النسائية الأولى في "الشجاع والجميلة"، ويتنافسان بقوة وشراسة على المركز الأول الذي يتناوبان عليه.

ولأول مرة منذ سنوات طويلة يتصدر مسلسل لأونور صايلاك الرايتنغ رغم أنه ليس بطله الأول.

والجدير بالذكر أن الزوجان توبا بويوكستون وأونور صايلاك تزوجا عام 2011 في السفارة التركية في باريس، ولديهما ابنتان توأمان مايا وتوبراك، وربما يؤخران قرار طلاقهما الرسمي من أجلهما.