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تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 5 كيلو بانجو قبل ترويجها بالقليوبية

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تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 5 كيلو بانجو قبل ترويجها بالقليوبية تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 5 كيلو بانجو قبل ترويجها بالقليوبية

>القليوبية – محمد قاسم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال بنها تجديد بحبس "عاطلين" 15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطهما بحوزتهما 5 كيلو بانجو قبل ترويجها بقرى بنها.

 

وردت معلومات سرية للمقدم محمد درويش رئيس مباحث مركز بنها، بقيام كل من " أحمد خ م" 20 سنة عاطل والسابق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه و" أشرف ع م" 21 سنة عاطل، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، ويترددان بالمنطقة الحدودية بين حدود مركز شرطة بنها بقرية ورورة ومركز شرطة قويسنا بالمنوفية لممارسة نشاطهما الإجرامى، مستقلين دراجة بخارية لتسهيل ممارسة نشاطهما.

 

تم إخطار اللواء مجدى عبد العال، مدير الأمن، وفى أحد الأكمنة تمكنت مباحث القليوبية من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كيلو جرام ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما.

 

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمر محمد الحمصى، وكيل نيابة مركز شرطة بنها برئاسة المستشار حسن والى، رئيس النيابة، بحبس المتهمين أربعة أيام بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.

 


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