موجز أخبار مصر 6 مساء.. النقض تؤيد إعدام حبارة و6 آخرين بمذبحة رفح الثانية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تأييد محكمة النقض بحكم نهائى وبات إعدام عادل حبارة و6 آخرين متهمين بتنفيذ مذبحة رفح الثانية، بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات، على المذبحة التى ارتكبها الإرهابى حبارة فى 19 أغسطس 2013.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساءً.

"المشنقة فى انتظار حبارة".. "العدل" ترسل مذكرة للرئيس للتصديق على حكم إعدامه والتنفيذ خلال 15 يوما.. تسليم جثته للحكومة لدفنها على نفقتها حال رفض أقاربه استلامها.. وحفظ باقى القضايا المتهم فيها



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بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات، على مذبحة رفح الثانية التى نفذها الإرهابى عادل حبارة فى 19 أغسطس 2013، اقتصت محكمة النقض اليوم السبت منه بعد أن صدر حكم نهائى وبات بإعدامه شنقًا فى هذه القضية.

السيسي يطالب وزير المالية بتبسيط شرح الوضع الاقتصادى ليكون مفهوما للبسطاء



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طالب الرئيس السيسي وزير المالية بتبسيط الشرح لكى يكون مفهوما لكل المصريين قائًلا: "الفكرة إنى أنا عاوز أقول للناس حتى البسطاء يعرفوا، وقلت عمر ما كان المستهدف أبدا النخب ولا المثقفين الذين لديهم الفكرة، لأنه مش محتاج كتير، وما استهدفه هو المواطن اللى ماشى فى الشارع بيقول انتوا غليتوا علينا الأسعار كده ليه؟".

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف وتكرم المتميزين



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أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال القوات المسلحة ماضون بارادة قوية وعزيمة لا تلين فى حماية الوطن والحفاظ علي قدسية أراضيه وحماية جبهته الداخلية من محاولات قوي الشر والارهاب، والتصدي لكل من يحاول استباحة ارض مصر والنيل من سلامة شعبها العظيم، مقتدين بالسيرة العطرة للرسول الكريم محمد صلوات الله علية وسلامه فى الصدق والاخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر في مواجة التحديات بكل ثقة فى القدرة على مواجهتها والتغلب عليها .

مقتل 7 تكفيريين فى حملات أمنية بالشيخ زويد ورفح بشمال سيناء



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صرح مصدر أمنى بشمال سيناء، اليوم السبت، بأن الحملات الأمنية على مناطق الشيخ زويد ورفح خلال الساعات الماضية، أسفرت عن مقتل 7 تكفيريين، وتدمير سيارة "فيرنا" ودراجتين بخاريتين، بعد رصد إحدى البؤر الإرهابية وقصفها بالمدفعية.

أكد الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ارتفاع عدد المتوفين فى حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة وميكروباص، اليوم السبت، بالكيلو 43 بطريق (الإسكندرية - مطروح) الساحلى الدولى إلى 12 متوفٍ .

بالفيديو والصور.. السيسى خلال مؤتمر الشباب: بقاء الدولة أهم من أى إجراء آخر.. الرئيس: "قلت للوزراء لما تيجوا تعملوا حاجة لصالح مصر ولا يقبلها الناس استقيلوا"..لسنا ضد الإعلام.. وعدم الوعى هو المؤامرة



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تواصلت جلسات مؤتمر الشباب ، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشملت عددًا من الجلسات العامة، حول نتائج اجتماعات الحوار الوطنى الخاص بقضايا التعليم، إلى جانب ملفات القرارات والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والزيادة السكانية، وآليات تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية.

بالصور.. معاقة تحكى قصتها وتصف السيسى بالأسطورة.. والرئيس يحتضن طفلتها



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قاطعت "جهاد إبراهيم" سيدة مصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تناوله الغداء مع الشباب فى اللقاء الشهرى الأول الذى يعقد ضمن أجندة مؤتمر الشباب الوطنى الأول، الذى استضافته مدينة شرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضى، وتوجهت إلى مائدة الرئيس لتوجه كلمة لشباب مصر.

السيسي يسأل عن شقة فتاة "عربة البضائع"..ووزير الإسكان يرد: جاهزة



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سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى عن أسباب التأخير فى تسليم شقة " منى السيد" صاحبة صورة جر عربة البضائع بالاسكندرية، والتى كانت جالسة إلى جوار الرئيس خلال تناول الغداء على هامش الموتمر الوطنى الشهرى الأول للشباب.

المنوفية بعيون غربية.. "فورين أفيرز": صانعة الرؤساء وفية دوماً لحكامها.. المجلة الأمريكية: سابع أصغر محافظة فى المساحة والـ11 من حيث تعداد السكان.. وأبناؤها يمتلكون مطاعم "الحلال" فى ولاية نيويورك



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تحدثت دورية فورين أفيرز، الأمريكية، عن محافظة المنوفية كصانعة لرؤساء مصر، حيث خرج منها 4 من آخر 5 رؤساء لمصر، وقالت إن قصة النفوذ السياسى الضخمة للمنوفية تعود إلى أوآخر القرن التاسع عشر، عندما شرع عبد العزيز باشا فهيم، وهو أحد السياسيين الليبراليين البارزين آنذاك، فى جهود لتحسين نوعية التعليم هناك، حيث أقنع مجموعة من زملائه من ملاك الأراضى فى المنوفية بالتبرع ببعض الأراضى من أجل بناء مدارس ممولة من القطاع الخاص.

مسئولون ومسعف: انتحارى يقتل 12 جنديا يمنيا على الأقل فى عدن



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قال مسئولون بالحكومة اليمنية ومسعف إن انتحاريا فجر نفسه وسط مجموعة من الجنود اليمنيين مما أسفر عن مقتل 12 جنديا وإصابة 20 آخرين فى قاعدة بمدينة عدن فى هجوم كبير آخر على القوات المتحالفة مع الحملة العسكرية التى تقودها السعودية.

ننشر تفاصيل بلاغ نادى القضاة للنائب العام ضد صفحة "الشرطة المصرية"



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قال أحد أعضاء اللجنة الإعلامية لنادى القضاة لـ"اليوم السابع"، إن المستشار القانونى للنادى تقدم، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام ضد القائمين على صفحة "الشرطة المصرية" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

العجاتى: الانتهاء من قانون حماية البيانات وإتاحتها خلال شهر ونصف



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عقدت لجنة خاصة منبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعًا اليوم السبت، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون حرية إنفاذ البيانات والمعلومات.

تأييد حبس "مستريح الأميرية" 3 سنوات لاستيلائه على 120 مليون جنيه من مواطنين



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قضت جنح مستأنف الأميرية، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، بتأييد حبس"أ.ح" مالك لعدد من المحلات التجارية، 3 سنوات، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على 120 مليون جنيه، بزعم توظيفها فى عدد من المشروعات الوهمية، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأميرية".

وزير التعليم: "لما الكتاب المدرسى ملهوش لازمة.. الدنيا بتهييج عليه ليه ؟"

رد الدكتور الهلالى الشربيى، وزير التعليم، بحدية على سؤال أحد المشاركين فى مؤتمر الشباب، حول أهمية الكتاب المدرسى، قائلا: "هو الكتاب لما يتأخر أسبوع أو أسبوعين، من بدء الدراسة الدنيا بتهيج وما بتبطلش ليه".

الصحة: إعدام 3 أطنان "حلوى المولد" غير صالحة للاستهلاك الآدمى



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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اعدام 3 طن و 307 كيلو جرام من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 2 طن و 583 كيلو جرام في حملات موسعة للإدارة العامة لمراقبة الأغذية خلال الفترة من 20 نوفمبر الى 4 ديسمبر على مصانع وأماكن العرض والبيع وتداول حلوى المولد في جميع محافظات الجمهورية .

لخسارته فى لعبة "الدومينو".. عاطل يقتل صديقه بطعنة على مقهى بالمطرية



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بدأت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، التحقيق مع عاطل يدعى"إسلام.ع"، قتل صديقه بسبب مشاجرة نشبت بينهما على لعبة "الدومنة" فى مقهى بالمطرية، وذلك بعد أن أمرت بتشريح جثة المجنى عليه، للوقوف على الصفة التشريحية.

الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة شمالا والعظمى بالقاهرة 19 درجة



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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود ،غدا الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

فى أكبر تجمع للإرهابيين.. تركيا تحتفل بميلاد القرضاوى وتصفه بشيخ الوسطية



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فى أكبر تجمع للجماعات الإرهابية فى تركيا، أقامت اسطنبول احتفالات بعيد ميلاد الداعية الإخوانى الهارب يوسف القرضاوى الـ 90، وسط حضور عددا من الاخوان الفارين إلى تركيا وفقا لموقع ترك برس التركى.

7 تصريحات للرئيس فى الحوار الشهرى للشباب.. "السيسى" يؤكد للشباب: "مصر تواجه تحديات كبيرة.. وممكن يكون عدم وعينا هو المؤامرة.. فيه دول ماكنش فيها أمية.. ولكن مزقتها الحروب ولم ينفعها التعليم.. ويجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى"

البرلمان العربى ينتخب هيئة مكتبه.. مشعل السلمى يتسلم الراية من "الجراون" ويؤكد: لن نسمح بالتدخلات الخارجية بالوطن العربى وقضية فلسطين فى مقدمة الأولويات.. "رسلان" يحصد مقعد النائب الأول.. ومصادر:مصر صوتت لمرشح السعودية

ثورة ضد التشريعات العمالية.. انقسام برلمانى حول إصدار قانون موحد للعمل.. وكيل القوى العاملة: لدينا غابة قوانين عمالية.. فايز أبو خضرة: مينفعش تشريع واحد للقطاع الخاصة والحكومية.. نواب: إضرابات العمال ستختفى

البرلمان يفتح ملف "الأحوال الشخصية.. مجلس النواب يناقش مشروع اعتبار المفقود ميتا بعد 15 يوما فى حالتى سقوط الطائرات وغرق السفن.. 61 نائبا يقترحون نقل الحضانة من الأم حال زواجها.. وإقرار حق الاستضافة لغير الحاضن



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