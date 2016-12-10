وزيرة الاستثمار: حل 400 منازعة بـ13 مليار جنيه و90 مليون دولار فى 8 شهور

كتب رامى المصرى

قالت الدكتورة داليا خورشيد، وزير الاستثمار، إن قانون الاستثمار الجديد يستهدف معالجة معوقات الاستثمار، وتهيئة مناخ مناسب للمستثمرين، لافتة إلى أنه تم حل 400 منازعة استثمارية بقيمة 13 مليار جنيه، و90 مليون دولار، فى 8 شهور بداية من أبريل الماضى وحتى الآن، مشدّدة على أن الاستثمار هو أهم شريان للحياة الاقتصادية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى.

وأضافت داليا خورشيد، فى كلمتها خلال الجلسة العامة الثانية من الحوار الشهرى للشباب مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمنعقدة الآن فى محور "الإصلاح الاقتصادى ورؤية الشباب"، أنها وضعت خطة لكيفية التعامل مع المستثمرين من خلال إدارة الموارد البشرية، تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهى: تيسير الإجراءات، والترويج للاستثمار، وحل المنازاعات، إضافة إلى تطوير الإجراءات التشريعية وتبسيطها، وتقوية الضمانات، وحل الاشتباكات، لضمان دخول وخروج المستثمرين بشكل آمن، ووضع برنامج مؤقت للحوافز عن طريق تحفيز المستثمر.

وأوضحت الوزيرة داليا خورشيد فى كلمتها، أنه سيتم طرح برنامج لجذب الاستثمار غير المباشر، ابتداء من العام المقبل، لافتة إلى أن وزارة الاستثمار ستطرح طرحًا جزئيًّا للشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى سيزيد من عجلة الاستثمار غير المباشر.