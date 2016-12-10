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أهم 10 بوستات بسوشيال ميديا اليوم.. مطالب بإعدام حبارة على الهواء مباشرة

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أهم 10 بوستات بسوشيال ميديا اليوم.. مطالب بإعدام حبارة على الهواء مباشرة أهم 10 بوستات بسوشيال ميديا اليوم.. مطالب بإعدام حبارة على الهواء مباشرة

>كتبت – شرويت ماهر

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم السبت، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.

 

1-  السيسى على تويتر: أدعم ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لرئاسة منظمة اليونسكو

2-  هاشتاج "خطاب لليونسكو" يتصدر تويتر.. بعد دعوة الرئيس السيسى لدعمها

3- خالد أبو بكر عن إعدام حبارة: "أدعو الرئيس السيسى للتصديق على الحكم فورا"

 

4 -  رواد "تويتر" يطالبون بتنفيذ حكم إعدام عادل حبارة على الهواء مباشرة

 

5- خادم الحرمين "يغرد": دول الخليج العربية وشعوبها لها فى وجدانى الكثير

6- يهنئ متابعيه بمناسبة المولد النبوى الشريف

 

7- أيتن عامر تنتهى من تصويرأغنية فيلم "ياتهدى ياتعدى"

8- رواد فيس بوك يسخرون من خاصية "safety chek" الجديدة

9- محمد حماقى ليسرا: لا يمكننى أن أصف مدى حبى لك

 

10-  شاهد.. محمد رمضان ينشر لطفل يقلد "رفاعى الدسوقى"

 


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