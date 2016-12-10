أهم 10 بوستات بسوشيال ميديا اليوم.. مطالب بإعدام حبارة على الهواء مباشرة

كتبت – شرويت ماهر

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم السبت، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.

1- السيسى على تويتر: أدعم ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لرئاسة منظمة اليونسكو

2- هاشتاج "خطاب لليونسكو" يتصدر تويتر.. بعد دعوة الرئيس السيسى لدعمها

3- خالد أبو بكر عن إعدام حبارة: "أدعو الرئيس السيسى للتصديق على الحكم فورا"

4 - رواد "تويتر" يطالبون بتنفيذ حكم إعدام عادل حبارة على الهواء مباشرة

5- خادم الحرمين "يغرد": دول الخليج العربية وشعوبها لها فى وجدانى الكثير

6- عمرو دياب يهنئ متابعيه بمناسبة المولد النبوى الشريف

7- أيتن عامر تنتهى من تصويرأغنية فيلم "ياتهدى ياتعدى"

8- رواد فيس بوك يسخرون من خاصية "safety chek" الجديدة

9- محمد حماقى ليسرا: لا يمكننى أن أصف مدى حبى لك

10- شاهد.. محمد رمضان ينشر فيديو لطفل يقلد "رفاعى الدسوقى"