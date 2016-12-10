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السيسي يؤكد اهتمام الدولة بتحسين أوضاع البحيرات المصرية

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السيسي يؤكد اهتمام الدولة بتحسين أوضاع البحيرات المصرية السيسي يؤكد اهتمام الدولة بتحسين أوضاع البحيرات المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح أن هناك اهتمامًا من الدولة لتحسين أوضاع جميع البحيرات المصرية والتي تعاني من تدهور في الحالة البيئية، موضحًا أن تطوير كل بحيرة يحتاج إلى نحو 2 مليار جنيه لكل بحيرة لرفع كفاءتها.

وقال ردا على مداخلة من عضو مجلس النواب عن المطرية بالدقهلية والتي دعا خلالها إلى تدخل الرئيس السيسي لحل مشاكل بحيرة المنزلة؛ على هامش جلسات الحوار الشهري الأول للشباب، أن المشكلة أكبر من مجرد النظر بشكل محدود إلى قضايا الوطن، ولكن يجب أن ننظر إليها بشكل كامل.

وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى أنه ينبغي أن ننظر إلى مشاكل بشكل كامل، بمعني أن برامج الإصلاح والتطوير والتحديث تتطلب تخصيص تريليونات الجنيهات دون مبالغة، مدللا على ذلك بأنه عندما دعا إلى التبرع بمبلغ 100 مليار جنيه لصندوق “تحيا مصر”، قال عدد من الخبراء إن هذا المبلغ ليس كافياً لبرامج التطوير المختلفة.

وأضاف الرئيس أننا الآن 92 مليون مواطن ولو حسبنا متوسط ما ينفقه كل مواطن في اليوم من مأكل وتعليم ومرافق وغير ذلك من احتياجات، وضربنا هذا الرقم في عدد أيام السنة لكانت الحصيلة أرقاما قياسية.

وحذر الرئيس السيسى من تغييب الوعي، ودعا لأن يتسم التناول الإعلامي بالموضوعية والتخصص حتى يتولد الوعي لدى المواطنين بالحقائق.

أ ش أ

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