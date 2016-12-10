السيسي يؤكد على ضرورة صياغة الشخصية المصرية خلال مرحلة التعليم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، ضرورة التركيز على صياغة الشخصية المصرية خلال المرحلة التعليم.

وأوضح السيسي -في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار الشهري الأول للشباب حول التعليم التي بثها التلفزيون المصري- أن الوصول إلى منظومة تعليمية مرضية يجب أن يأخذ في الاعتبار جميع المحاور المرتبطة ببناء الشخصية والتي تتضمن الجوانب الثقافية والأخلاقية والعلمية والرياضية، مشيراً إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بتنمية السلوك والاخلاق.

وقال “تحدثنا خلال وقائع المؤتمر عن المجتمع والمدرسة والخطاب الإعلامي .. ولكنني أريد أن أتحدث عن صياغة الشخصية المصرية التى نريد أن نعلمها، فنحن نريد أن نصيغ الإنسان وهي تشمل محاور كثيرة من بينها التعليم”.

وتابع “هذه المحاور التي نتحدث عنها تكتمل بها عملية صياغة الشخصية التي نستهدفها وليس فقط من خلال التعليم والمعرفة”، مشيرا إلى أنه “يجب أن تكتمل هذه الصياغة التي ستتم في المدرسة من خلال الكنيسة والمسجد أيضا”.

وافتتح السيسي صباح اليوم المؤتمر الدوري الأول للشباب بمشاركة مئات الشباب من مختلف المحافظات والجامعات والأحزاب السياسية.

واستمع السيسي -خلال الافتتاح- إلى تقرير حول ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، كما عرض عدد من الشباب مقترحاتهم التي طرحوها عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر حول سبل التغلب على عدد من المشكلات في قطاعات مختلفة.

كما كرّم السيسي منى السيد “فتاة عربة البضائع”، ومنحها جائزة الإبداع السنوي بشكل استثنائي.

من ناحية أخرى، أطلق مجموعة من الشباب -خلال المؤتمر- مبادرة دولية لدعم ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو.

موقع الوحدة الاخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية واخر الاخبار لحظة وقوعها اخر الاخبار الرياضية والعربية والعالمية والاخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا الاخباري لجميع الدول العربية