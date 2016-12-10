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تأجيل محاكمة ضباط سجن المستقبل إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري

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تأجيل محاكمة ضباط سجن المستقبل إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري تأجيل محاكمة ضباط سجن المستقبل إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري

سجن المستقبل بالإسماعيلية

قررت محكمة جنح الإسماعيلية تأجيل نظر قضية محاكمة 22 من رجال شرطة تأمين سجن المستقبل إلى جلسة يوم 24 من ديسمبر الجاري للنطق بالحكم والتي يحاكم المتهمين خلالها بسبب هروب عدد من السجناء من السجن بمدينة الإسماعيلية خلال شهر أكتوبر الماضي.

وطالب دفاع المتهمين بعدم وجود القصد الجنائي باعتبارهم كبش فداء للقيادات الأمنية التي تمت مخاطبتهم عدة مرات حول وجود تقصير في تسليح وتدريب قوات التأمين للسجن ووجود أعطال في كاميرات المراقبة وضرورة تأمين مبني السجن بشكل أكبر ونظام محكم ولم تستجب للمخاطبات.

كانت النيابة العامة قد قررت الشهر الماضي إحالة رجال الشرطة إلى محكمة الجنح ووجهت لهم تهمة الإهمال في أداء عملهم مما تسبب في هروب 6 سجناء من العناصر الإجرامية الخطرة من سجن المستقبل مستخدمين الأسلحة النارية وهو ما أدى لوفاة رئيس مباحث السجن نتيجة تلقيه طلقة مباشرة بالرأس ووفاة مواطن تواجد في محيط منطقة السجن بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وإصابة أمين شرطة بإصابات خطرة خلال عملية الهروب وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين الهاربين ولا يزال هناك 5 هاربين.

أ ش أ

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