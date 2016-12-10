جنايات سوهاج تقضى بحبس 9 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية وبراءة العاشر

سوهاج - محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق حمودة، ومحمد أحمد عبد العزيز، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين، بمعاقبة 9 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن عامًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وتحريضهم على التظاهر، فيما برأت المحكمة المتهم العاشر فى القضية.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين العشرة من مركز ومدينة المنشأة، إلى المحاكمة منتصف 2016 الجارى، ووجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية محظورة هدفها تكدير السلم والأمن العام، ومحاولة إحياء نشاطها، والدعوة للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على التظاهر بدون إذن مسبق من أجهزة الأمن بالمخالفة لقانون "التظاهر"، وأمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات.

وشهدت جلسة النطق بالحكم اليوم، إجراءات أمنية مشددة، برئاسة اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية، وإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم أيمن عثمان رئيس مباحث مجمع محاكم سوهاج، إذ تم إغلاق الشوارع المحيطة بمجمع المحاكم وسط تواجد أمنى مكثف تحسّبًا لأية عمليات من عناصر التنظيم الإرهابى.