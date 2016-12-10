حسن راتب يدشن جائزة الشيخ الشعراوي في التجويد والإنشاد الديني على قناة المحور

أعلن الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات المحور تنظيم أكبر مسابقة مصرية من نوعها في التجويد والإنشاد الديني ؛ تستهدف اكتشاف المواهب في المجالين سعيا إلى الدفع بأصوات جديدة من شأنها الحفاظ على الموروث و فتح المجال أمام عناصر شابة .

و أوضح راتب أن الاختيار سيكون من خلال برنامج مسابقات ضخم سيتم بثه على قناة المحور الفضائية بشكل أسبوعي بمشاركة لجنة تحكيم تضم عددا من الأساتذة و الخبراء في مجالي التجويد و الإنشاد برئاسة المنشد الدكتور أحمد الكحلاوي.

و أضاف أن المسابقة تستهدف فرز أصوات جميع المتقدمين لها من مختلف المحافظات المصرية لخوض المنافسات وفق الشروط والضوابط التي سيتم الإعلان عنها بالتفصيل .

و أشار الدكتور حسن راتب إلى أنه سيخصص جوائز مالية قيمتها نصف المليون جنيه باسم جائزة الشيخ الشعراوى للفائزين ستكون على نفقته الخاصة ؛ و ذلك عرفانا بقدر الراحل الجليل و تخليدا لذكراه العطرة.

و كان برنامج” ٩٠ دقيقة أخر الأسبوع” تقديم تامر عبد المنعم قد استضاف أمس الجمعة المنشد الدكتور أحمد الكحلاوى للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ؛ وحيث ناشد تامر عبد المنعم خلال الحلقة الدكتور حسن راتب لتبني المسابقة والتي استجاب لها راتب على الفور معلنا عبر مداخلة تليفونية تدشين هذه المسابقة .