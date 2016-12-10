احذر.. المنشطات الجنسية والرياضية كلاهما يؤثر على القلب

كتبت أمل علام

تختلف المنشطات الجنسية عن المنشطات الرياضية رغم أن كلاهما يزيد من قدرة الجسم ، فالمنشطات الجنسية تعمل على زيادة القدرة الجنسية بينما المنشطات الرياضية فتزيد من القدرات الحركية وتعمل على زيادة نشاط الشخص، وتمنحة طاقة خارقة كى يتفوق على غيره سواء فى اللعب أو فى المسابقات الدولية.

المنشطات الرياضية..

أكد الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية أن المنشطات الرياضية تزيد من تدفق الدم فى الجسم ،وتولد طاقة، وهناك هرمونات تعمل على بناء العضلات من مشتقات هرمون الذكورة "التستوستيرون"، موضحا أن تلك المنشطات تزيد من قوة تحمل الجسم مثل "امفيتامين"، ولكن لها تأثير سلبى على المدى البعيد، مؤكدا أنها قد تسبب ضعف عضلة القلب، وتزيد من احتمالية ارتفاع ضغط الدم ،واستخدامها الخاطئ بكميات كبيرة وقد تسبب أمراضا عديدة فى الكبد والكلى.

وقال إن الجهات الرياضية الدولية تحرم معظم هذه المنشطات لخطورتها على الصحة العامة، مؤكدا أنها تؤدى إلى بذل مجهود غير عادى، ويتعدى قوة تحمل القلب بالإضافة إلى تاثيرها الضارعلى المدى البعيد.

المنشطات الجنسية ...

وأضاف أن المنشطات الجنسية يأتى على رأسها الهرمونات ،وبعض الأدوية التى تزيد من قوة الانتصاب ،وتعتمد على تدفق الدم إلى الأعضاء الذكورية، وهذه المنشطات تعتمد فى المقام الأول على توسيع الأوعية الدموية فى الأعضاء التناسلية ،وعلى رأسها بعض المنشطات الطبيعية ،مثل نبات الجنسنج مؤكدا أن الجنسنج يعتبر أقلهم ضررا، إذ يعتمد فى المقام الأول على زيادة عمليات الحرق فى الجسم ،وتحسين الحالة الصحية العامة، ولكن لابد من استخدامه تحت إشراف طبى كامل لأن الجرعات الكبيرة من الجنسنج قد تؤدى إلى ارتفاع حاد فى ضغط الدم.

لمريض القلب..احذر من الفيجارا

وأضاف أن الفياجرا لابد من تناولها بروشتة طبية لأنها محظورة على مرضى القلب ،وضغط الدم، كما أنها تتفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية النيتريت التى تؤخذ لتوسيع الأوعية الدموية مما قد تسبب مشاكل صحية عديدة مثل الهبوط الحاد فى ضغط الدم، موضحا أنها محظورة على الفئات العمرية الكبيرة فى السن خاصة ذوى الأمراض المزمنة، أو أصحاب السمنة المفرطة.

المطالبة بوجود طبيب فى صالات الجيم ..

ويطالب بضرورة وجود طبيب متخصص مشرف على صالات الألعاب الرياضية وحظر بيع أو تدوال هذه المنشطات داخل هذه الصالات خاصة أن معظمها مجهول المصدر، وقد تكون مغشوشة بمواد كيميائية شديدة الخطورة وغير معلنة على العلبة.

المنشطات الجنسية تسحب الدم من القلب ..

من جانبها قالت الدكتورة هبة عيسوى إن المنشطات الجنسية ،تعتمد على ضخ الدم للأعضاء التناسلية ليزيد من الكفاءة الجنسية ،وخطورتها تكمن فى أنها تعمل على سحب الدم من الجسم ومن عضلة القلب للأعضاء الجنسية مما يقلل من وصول الدم بالمعدل الطبيعى لعضلة القلب وتتعرض لنقص تدفق الدم ، مؤكدة أنها يمكن أن تتسبب فى حدوث جلطة أو ذبحة صدرية نظرا لقلة الدم المتدفق لعضلة القلب.

تسبب مضاعفات وأشهرها الترامادول ..

وأوضحت أنها تسبب مضاعفات على المدى الطويل وهى جزء من إدمان العقاقير التى تزيد من الكفاءة الجنسية، ومن ضمنها الترامادول.