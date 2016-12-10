المصري يمد معسكره ببرج العرب استعدادًا لمباراتى الاتحاد والأهلي

أحمد وجيه

قرر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية مد معسكر الفريق إلى يوم 18 ديسمبر بناءً على طلب الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن وذلك استعدادًا لمباراتى الاتحاد السكندرى والنادى الأهلى والمقرر إقامتهما يومى 14 و18 ديسمبر الجارى.

ومن جانبه أكد حلبية أن مجلسه يعمل على توفير كل مطالب الجهاز الفنى للفريق الأول حتى يسود جو الاستقرار داخل الفريق حتى يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية التى تضعه وسط فرق المقدمة متمنيًا أن يحقق الفريق بطولة هذا الموسم تحت قيادة العميد وذلك لإسعاد جميع البورسعيدية الذين يعشقون فريقهم الذى يعد هو مصدر فرحتهم.

جدير بالذكر أن فريق النادى المصرى يحتل المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة.