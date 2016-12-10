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طارق عامر: مصر لديها إمكانات كبيرة وتستطيع عبور التحديات إذا تكاتف الجميع

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طارق عامر: مصر لديها إمكانات كبيرة وتستطيع عبور التحديات إذا تكاتف الجميع طارق عامر: مصر لديها إمكانات كبيرة وتستطيع عبور التحديات إذا تكاتف الجميع

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن لديها إمكانات كبيرة وتستطيع أن تعبر التحديات إذا تكاتف الجميع، موضحاً أن القرارات الأخيرة ليست سهلة ولم يتخذها بمفرده بل اتخذتها الدولة عن طريق العمل بصفة مؤسسية، مضيفا "هذا مصير البلد كلها، وبدأت دراسة القرارات منذ عام".  

 

وأضاف "عامر"، خلال الجلسة العامة الثانية من الحوار الشهرى للشباب، والخاصة بالإصلاح الاقتصادي ورؤية الشباب، أن الاقتصاد هو الثقة، والتوجه إما إيجابى أو سلبى، وبعض الأطراف فى الداخل أو الخارج تستخدم هذه الأداة لفزع المواطنين، فيحدث قلق ويؤثر على الاقتصاد، مشيراً إلى أن التحدى الرئيسى لاتخاذ قرارات صحيحة نحو المستقبل هو ردود فعل الإعلام والمجتمع.

 

وتابع :"الفزع والخوف هو عدونا.. مصر بها إمكانات كبيرة.. فلدينا مشكلات مالية ولكن لدينا مقدرات ومقومات لو استطعنا إدارتها جيداً سنكون أفضل بكثير".

 

وأوضح أن الشركات فى مصر تعمل، ومن ضمن الأسواق القليلة فى العالم نسبة نمو 4.5 %، وهى الشركات التى تزيد مبيعاتها بالرغم من زيادة الأسعار بـ50 % كل عام، والتى تزيد أرباحها 100%، لافتا إلى أن هناك إجراءات على مستوى التى عليها التزامات أخرى تجاه المجتمع من أجل تثبيت الأسعار.

 

وأوضح أنه ليس معنى أن هناك إمكانيات فلا توجد تحديات، وليس معنى أن هناك تحديات فإنه "مفيش فايدة"، مؤكداً أن هناك أمل ونستطيع أن نعبر فى أربع أو خمس سنوات.

 


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