كارتر: الولايات المتحدة سترسل 200 جندي إضافي لسوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر يوم السبت إن الولايات المتحدة سترسل 200 جندي إضافي إلى سوريا للمساعدة في الحملة على تنظيم داعش وممارسة ضغط عنيف على التنظيم لإخراجه من الرقة معقله.

وبحسب رويترز قال كارتر إن وصول 200 جندي إلى سوريا للانضمام إلى 300 جندي آخرين من القوات الخاصة يتواجدون هناك بالفعل دعما للحلفاء المحليين سيأتي بضغوط “ذات بأس شديد للقوات الأمريكية حول مسرح العمليات مثل عين إعصار ضخم.”

وأضاف في مؤتمر حوار المنامة “كلما عجلنا بسحق واقع وفكرة دولة إسلامية تقوم على الفكر الوحشي لداعش سنتمتع جميعا بمزيد من الأمان.”

وجمع كارتر – الذي كان يتحدث في البحرين أمام قادة أمنيين من المنطقة – بين هذا الإعلان ودعوته لحلفاء بلاده في الشرق الأوسط إلى فعل المزيد من أجل الدفاع عن النفس وهو موضوع شائك بالنسبة لبعض دول الخليج التي ترفض اعتبار واشنطن لها أنها “مستفيدة دون مقابل”.