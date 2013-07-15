أخبار عاجلة

قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Fergie تغيّر اسمها

Google+ Print
Fergie تغيّر اسمها Fergie تغيّر اسمها

تقدّمت النجمة الأمريكيّة "Fergie" بطلب رسميّ لتغيير اسمها وشهرتها.
ونقلت وسائل إعلام أمريكيّة، أنّه بعد مضيّ 4 سنوات ونصف السنة على زواجها من الممثل Josh Duhamel، قدّمت النجمة الأمريكيّة أوراقاً قانونيّة لاعتماد اسم "fergie duhamel" بدلأ من Stacy Ann to Fergie.
وأشارت تلك الوسائل إلى أنّ المغنّية برّرت خطوتها هذه بالقول إنّ الهدف منها هو أن يكون اسمها متماشياً مع الاسم الأوّل الذي تعتمده وتُعرف به منذ سنوات عدّة، وهو Fergie، فيما الشهرة هي شهرة زوجها.
يُشار إلى أنّ "Fergie" حامل بطفلها الأوّل من Duhamel.

أضف تعليقاً

نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.

(*): هذا الحقل مطلوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي