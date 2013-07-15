Fergie تغيّر اسمها

تقدّمت النجمة الأمريكيّة "Fergie" بطلب رسميّ لتغيير اسمها وشهرتها.

ونقلت وسائل إعلام أمريكيّة، أنّه بعد مضيّ 4 سنوات ونصف السنة على زواجها من الممثل Josh Duhamel، قدّمت النجمة الأمريكيّة أوراقاً قانونيّة لاعتماد اسم "fergie duhamel" بدلأ من Stacy Ann to Fergie.

وأشارت تلك الوسائل إلى أنّ المغنّية برّرت خطوتها هذه بالقول إنّ الهدف منها هو أن يكون اسمها متماشياً مع الاسم الأوّل الذي تعتمده وتُعرف به منذ سنوات عدّة، وهو Fergie، فيما الشهرة هي شهرة زوجها.

يُشار إلى أنّ "Fergie" حامل بطفلها الأوّل من Duhamel.