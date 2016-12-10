حبس 5 بتهمة النصب على المواطنين عبر الإنترنت بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل

أمر مصطفى عبد الغفار وكيل النائب العام برئاسة عمرو سعدون رئيس نيابة الدلنجات وبإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام الأول لنيابات جنوب دمنهور بسكرتارية محمود الديب حبس 5 أشخاص بتهمة النصب والتحصل على مبالغ مالية كبيرة بدعوى التسويق عبر الإنترنت من خلال شركة توظيف الأموال .

كان اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة ، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث من الرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث الدلنجات بتحرير نحو 7 مواطنين عدة محاضر بتعرضهم للنصب.

وإتهم المواطنيون كل من " خميس ا ع " ومقيم الدلنجات، وعبدالله ال ع " ومقيم الدلنجات ، و"عبدالشافى ج ح " ومقيم الدلنجات ، وإسماعيل م إ " ومقيم الدلنجات ،و" فداء ر س " ومقيمة الدلنجات وأخرين تم تحديدهم بالنصب عليهم .

وتمكن فريق من رجال المباحث برئاسة العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى من ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة ، وأمر مصطفى عبد الغفار وكيل النائب العام برئاسة عمرو سعدون رئيس نيابة الدلنجات وبإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام الأول لنيابات جنوب دمنهور بسكرتارية محمود الديب .