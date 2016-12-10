صور.. ضبط 2280 كيلو «مخللات» منتهية الصلاحية في سيارة ببني سويف

المراسل – محمد شعبان

تمكنت مديرية الصحة ببني سويف من ضبط 2280 كيلو جرام مخللات متنوعة منتهية الصلاحية معبأة في براميل، ومحملة على سيارة بمركز الفشن جنوب المحافظة.

وضبطت إدارة الطب الوقائي خلال حملة قادتها الدكتورة أمنية حسن مدير الإدارة وأشرف عليها الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة ببني سويف 2280 كيلوجرام مخللات انواع مختلفة غير صالحة للاستخدام الادمي وتبين فسادها معبأة داخل براميل بلاستيك ومحملة علي سيارة بدائرة الفشن جنوب بني سويف.

تم التحفظ عل المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة برقم 30373 جنح الفشن.