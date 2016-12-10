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تجديد حبس رجل الأعمال مدحت بركات 15 يوما

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تجديد حبس رجل الأعمال مدحت بركات 15 يوما تجديد حبس رجل الأعمال مدحت بركات 15 يوما

أرشيفية

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، تجديد حبس رجل الأعمال مدحت بركات، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بمنع أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة من مباشرة أعمالها، بمنطقة وادى الملوك، واستعانته بعدد من الأشخاص، ومنعه عدد من ملاك الأراضى من التصرف بها، وفرض البلطجة عليهم وتعديه على أعضاء اللجنة بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء.

وأكد بركات في أقواله أمام النيابة العامة أنه لم يكن بعرف هوية أعضاء اللجنة وعند محاولته الأستفسار عن هويتهم وسبب تواجدهم، نشبت بينهم مشادة كلامية، ولم يحدث أن تعدي علي أيا من أعضاء اللجنة مطلقا، وأنكر “بركات” كل التهم المنسوبة إليه من التعدي علي أعضاء اللجنة، وسبهم وقذفهم، أو ممارسته لأعمال البلطجة.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكابه جرائم البلطجة والتعدى على أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة أثناء مباشرة مهام عملها، فضلا عن اتهامه بالسب والقذف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كانت قوات الأمن بالجيزة قد تمكنت من ضبط المتهم فى كمين تم أعد له، بعد هروبه من المكان الذى شهد الواقعة عقب علمه بإبلاغ اللجنة مديرية أمن الجيزة، وبالكشف الجنائى عليه تبين أنه سبق اتهامه فى 26 قضية منها ضرب ونصب ومشاجرة وقتل ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا نصب وشيكات وإتلاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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