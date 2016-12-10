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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غداً طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة والرياح نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً خاصة فوق البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية .

حركة الرياح ..غربية - شمالية غربية" 20 - 35 " 45 كم "ساعة على اليابسة وتكون شمالية غربية " 40 - 65/55 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب- شديد الاضطراب  وارتفاع الموج 3 - 5 و6 أقدام قرب الساحل و 08  - 12/10 قدما في العمق.

                                 درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    25      20              75       50 .
> دبي                        26      21              70       45 .
> الشارقة                   26      19                70       45.
> عجمان                    26      18              75       40.
> أم القيوين                26       18             75        40 .
> رأس الخيمة             26       16             85        50 .
> الفجيرة                   31       23             70       30.
> العين                     25       16              80       35 .
> ليوا                       25      15               85       40 .
> الرويس                  23      18               70       30 .
> السلع                    23       18               65       25.
> دلما                      22      19               70       40
> طنب الصغرى          23      20               70       45 .
> طنب الكبرى            23     20               70       45 .
> أبوموسى               23      20               70       45.

 

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