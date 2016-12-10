أخبار عاجلة

صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير» -
أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ -
«صاروخ ماديرا» يقصف البايرن بثنائية في موقعة «اليانز آرينا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

خالد عيد يستقيل من قيادة طنطا بعد التعادل مع التعدين

Google+ Print
خالد عيد يستقيل من قيادة طنطا بعد التعادل مع التعدين خالد عيد يستقيل من قيادة طنطا بعد التعادل مع التعدين

>كتب أحمد طارق

أكد خالد عيد المدير الفنى طنطا، أنه يعانى من سوء حظ كبير فضلاً عن غياب التوفيق، مؤكداً أنه سيقدم استقالته من قيادة الفريق خلال الجلسة التى سيعقدها مع رئيس النادى مساء اليوم.

 

أوضح خالد عيد خلال تصريحاته لـ"ON sport" أنه يحترم مجلس إدارة نادى طنطا، وتقديم استقالته سيكون من أجل إفساح المجال أمام الإدارة للتعاقد مع مدير فنى آخر يحالفه الحظ ويتمكن من العبور بالفريق لبر الأمان.

 

وكان طنطا تعادل مع النصر للتعدين بنتجية 1/1 فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم على استاد طنطا، فى إطار منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365