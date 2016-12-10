خالد عيد يستقيل من قيادة طنطا بعد التعادل مع التعدين

كتب أحمد طارق

أكد خالد عيد المدير الفنى طنطا، أنه يعانى من سوء حظ كبير فضلاً عن غياب التوفيق، مؤكداً أنه سيقدم استقالته من قيادة الفريق خلال الجلسة التى سيعقدها مع رئيس النادى مساء اليوم.

أوضح خالد عيد خلال تصريحاته لـ"ON sport" أنه يحترم مجلس إدارة نادى طنطا، وتقديم استقالته سيكون من أجل إفساح المجال أمام الإدارة للتعاقد مع مدير فنى آخر يحالفه الحظ ويتمكن من العبور بالفريق لبر الأمان.

وكان طنطا تعادل مع النصر للتعدين بنتجية 1/1 فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم على استاد طنطا، فى إطار منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.