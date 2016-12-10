التحقيق مع مسؤولين بالصحة لتقاعسهم عن تنفيذ قرار وقف المتحدث الرسمى

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية المكتب الفني للتحقيقات برئاسة الهيئة بفتح تحقيق عاجل مع المختصين بوزارة الصحة في تقاعسهم عن تنفيذ قرار هيئة النيابة الإدارية رقم 541 لسنة 2016 بتاريخ 7/12/2016 بوقف د/خالد السيد مجاهد -مدير إدارة الاعلام والمتحدث الاعلامي لوزارة الصحة عن العمل احتياطياً لثلاثة أشهر وذلك عقب ظهور المتهم ببرنامج الحياة اليوم بحلقة أمس الجمعة الموافق 9/12/2016 للأدلاء بتصريحات إعلامية حول حادث تفجير الهرم ووضع جثامين ضحايا الحادث وحالة المصابين.

وكانت النيابة الإدارية قد قررت إيقاف المذكور عن العمل احتياطيا لثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المنسوبة اليه بالقضايا أرقام 3،219،533 لسنة 2016 التي قد تشكل في حقه جرائم تأديبية تمثلت في:

> 1- شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة يتضررون فيها من محاباة خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاها ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو 2016 وذلك بالتلاعب في كشوف الحضور والانصراف واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة.

2- سبهم وأهانتهم وتهديدهم بالقتل.

3- كذلك إساءة المتهم استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد مما ترتب عليه اهدار المال العام.