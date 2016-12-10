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النيابة الإدارية تكشف الاستيلاء على أدوار من عمارات الإسكان الاجتماعي

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بتكليفات من المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلف المستشار شعبان عبد الغني مدير نيابة نجع حمادي، الأستاذ حلمي حسن رئيس النيابة، بالانتقال لعمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة نجع حمادي، لبيان صحة ما نشر من الاستيلاء على أدوار من عمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة نجع حمادي.

وقد أسفرت المعاينة عن صحة ما نشر وتبين قيام مالكي الدور الرابع من العمارة رقم 16، بالتعدي على سطح العمارة وبناء دور خامس مقسم لشقتين، أحداهما موصل بها عداد انارة وغاز طبيعي وتستمد مصدر مياه من الدور الرابع والشقتين كاملتين البناء.

وتعدى مالكي الدور الرابع بالعمارة 14، على كامل السطح وبناء دو خامس يستغله ساكني الدور الرابع، وبه كهرباء ومياه من الدور الرابع، وتعدي ملاك إحدى شقق الدور الرابع من العمارة رقم 13، على نصف السطح وبناء شقه بالدور الخامس تعلو شقته وموصل بها الكهرباء والمياه وبها أثاث ويستغلها المذكور، مع قيام مالكي الادوار الاربعة بالعمارات المذكورة بتركيب ابواب حديد بعد الدور الثالث، بما يمنع باقي السكان من استغلال السطح رغم كونه ملكيه عامة ومشترك لجميع السكان.

كما كشفت المعاينة عن تحويل عدد من شقق الدور الأرضي بالسبع عمارات، موضوع التحقيق إلى محلات تجارية، بالمخالفة لعقد التخصيص الصادر لأصحاب تلك الشقق، من مجلس المدينة وتبين للنيابة اهمال المختصين بالوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي، والتستر على تلك المخالفات وعدم تحرير محاضر مخالفات للتعدي على املاك الدولة، والبناء بدون ترخيص وعدم ازالة تلك المباني، وكذا مسئولية شركة الكهرباء والغاز بنجع حمادي لتوصيل المرافق للمباني المخالفة.

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