غدًا.. حكايات تحدي لذوي الاحتياجات الخاصة في “هنا العاصمة” على CBC

في حلقة خاصة تحت عنوان “قادرون باختلاف” تقدم الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “هنا العاصمة” المذاع على شاشة CBC حلقة خاصة وذلك غدًا الأحد في تمام التاسعة مساء.

ويقدم البرنامج عددًا من حكايات التحدي الجديدة لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم حيث يتحدثون خلال الحلقة ويجيبون على سؤال كيف قهروا الظروف وتفوقوا على أقرانهم؟ وكيف كانت الأمهات ” مفتاح الحياة”؟

> وخلال الحلقة يتحدث ذوي الاحتياجات الخاصة عن التحديات التي واجهتهم في حياتهم وكيف تغلبوا عليها وما رسالتهم إلى المصريين وما دور أسرهم في حياتهم ونجاحهم بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.