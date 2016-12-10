مصدر قضائي: حكم إعدام “حبارة” بمذبحة رفح الثانية يحتاج تصديق رئيس الجمهورية

قال مصدر قضائي إن حكم لإعدام عادل حبارة، الصادر اليوم ، يحتاج تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه ،حيث أن القانون اوجب تصديق رئيس الجمهورية علي احكام الإعدام قبل تنفيذها،وعلي وزير العدل رفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ،وأتاح القانون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم او تخفيفية.

وقال عادل معوض، محامي حبارة، إن موكله لا يزال يحاكم في قضايا اخري من بينها قضيه اهانه القضاء وحكم غير نهائي بإعدامه في قضية قتل مخبر بالشرقية ،ومحاكمتة في فضية محاولة الهروب اثناء ترحيله

،وان حكم الإعدام الصادر اليوم واجب النفاذ ولا يجوز تأجيل تنفيذه لحين الفصل في القضايا الآخري التي يحاكم فيها حبارة.