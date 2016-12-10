وزير التموين: إعلان الطوارئ بالمديريات لضبط السلع المغشوشة وزيادة الأسعار

كتبت سماح لبيب

هدد اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية بمصادرة أي سلع مخالفة أو مغشوشة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة و القضاء كما أن الأجهزة الرقابية و مديريات التموين بالمحافظات تقوم بالتنسيق مع أجهزة المحليات لغلق المنشآت و المصانع غير المرخصة و إبلاغ المحليات بقطع المرافق و الكهرباء عنها معلنًا حالة الطوارئ في مديريات التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات لمتابعة الأسواق و المحلات و مصادرة السلع المخالفة و المغشوشة فورا و ضبط المخالفين و المتلاعبين سواء من يقومون بعرض سلع مغشوشة أو من يقومون باحتكار السلع و تجميعها لبيعها في السوق السوداء

و أضاف مصيلحي فى بيان له: تم تنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين و التجارة الداخلية لمراقبة الأسواق و محلات بيع السلع المعروضة و خاصة السلع التي يزيد الاقبال عليها حاليا مثل حلوي المولد و السلع الغذائية و تم سحب عينات من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق و تحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي و التأكد من بيانات السلع المعروضة و التي تحدد منشأ السلع سواء كانت محلية او مستوردة و التأكد من صلاحية السلع و عدم عرض سلع مقلدة أو مجهولة المصدر كما تم تكليف مديري التموين بالمحافظات بإعداد تقارير متابعة يوميا عن حركة تداول السلع في الأسواق و الكميات المعروضة و خاصة من السلع الأساسية و مراقبة الأسعار و التغيرات التي تحدث بها اولا باول