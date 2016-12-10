أخبار عاجلة

انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التموين: إعلان الطوارئ بالمديريات لضبط السلع المغشوشة وزيادة الأسعار

Google+ Print
وزير التموين: إعلان الطوارئ بالمديريات لضبط السلع المغشوشة وزيادة الأسعار وزير التموين: إعلان الطوارئ بالمديريات لضبط السلع المغشوشة وزيادة الأسعار

>كتبت سماح لبيب

 

 

هدد اللواء محمد علي مصيلحي وزير و التجارة الداخلية بمصادرة أي سلع مخالفة أو مغشوشة  ووضعها تحت تصرف النيابة العامة و القضاء كما  أن الأجهزة الرقابية و مديريات التموين بالمحافظات  تقوم بالتنسيق مع أجهزة المحليات لغلق المنشآت و المصانع غير المرخصة و إبلاغ المحليات بقطع المرافق و الكهرباء عنها معلنًا حالة الطوارئ في مديريات التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات لمتابعة الأسواق و المحلات و مصادرة السلع المخالفة و المغشوشة فورا و ضبط المخالفين و المتلاعبين سواء من يقومون بعرض سلع مغشوشة أو من يقومون باحتكار السلع و تجميعها لبيعها في السوق السوداء

 

و أضاف  مصيلحي فى بيان له:  تم تنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين و التجارة الداخلية لمراقبة الأسواق و محلات بيع السلع المعروضة و خاصة السلع التي يزيد الاقبال عليها حاليا مثل حلوي المولد و السلع الغذائية و تم  سحب عينات من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق و تحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي و التأكد من بيانات السلع المعروضة و التي تحدد منشأ السلع سواء كانت محلية او مستوردة و التأكد من صلاحية السلع و عدم عرض سلع مقلدة أو مجهولة المصدر كما تم تكليف مديري التموين بالمحافظات بإعداد تقارير متابعة  يوميا  عن حركة تداول السلع في الأسواق و الكميات المعروضة و خاصة من السلع الأساسية و مراقبة  الأسعار و التغيرات التي تحدث بها اولا باول

 

 

ولفت بيان وزارة التموين إلى تنظيم  حملات تفتيشية علي الأسواق و المحلات مع التركيز علي محلات و شوادر حلوي المولد المعروضة بالأسواق اسفرت عن ضبط حوالي 5 الاف مخالفة في الأسواق لعرض حلوي فاسدة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مقلدة لشركات و مصانع مرخصة كما تم ضبط حوالي 100 ورشة و مصنع بدون تراخيص لإنتاج و تصنيع حلوي المولد في المحافظات و تم تحرير محاضر لها و أحيل أصحابها إلى النيابة  المختصة

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها